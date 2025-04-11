致癌危機｜人不會無緣無故患癌！醫生揭4大致癌原因　「1個習慣」罹癌風險增30倍

【致癌／遺傳／癌症／生活習慣】癌症不會無緣無故找上門！重症專科醫生黃軒表示，癌症並非毫無緣由突然出現，而是由多種潛在致病因素所引起，包括遺傳、生活方式、環境影響及病毒感染等。當中有「1個生活習慣」更會讓罹癌風險增加30倍。

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重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，癌症是細胞叛變的結果。他解釋，人體細胞就像城市中的工人，平時各司其職，各自維持正常生長、分裂和凋亡，但當DNA出現錯誤時，這些細胞便會失控增殖，形成腫瘤。若腫瘤進一步擴散並侵害其他器官，就會演變為惡性腫瘤，即癌症。

致癌危機｜4大致癌原因

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黃軒強調，癌症的發生並非憑空發生，背後是有原因的，並列出了4大原因：

遺傳

有些人天生帶著「高危基因」，例如BRCA1和BRCA2等基因突變，會增加罹患乳癌或卵巢癌的風險。研究發現，攜帶這些基因突變的女性，一輩子乳腺癌的發病率可高達85%。不過他強調，遺傳因素只佔癌症的少數，大部分人不需為家族基因過度擔心。

生活方式

黃軒提到，吸煙被視為癌症的主要危險因子，吸煙者罹患肺癌風險是非吸煙者的15至30倍。此外，經常食用炸雞、漢堡等油炸食品，缺乏蔬菜攝取，以及過量攝入高脂肪、紅肉和加工食品，均會增加大腸癌的風險。而缺乏運動也可能提高乳癌和大腸癌的罹患率。

環境

長期暴露在X光或放射性物質的環境中，會增加白血病、甲狀腺癌的風險。此外，工業環境中的石棉、空氣中的苯，甚至土壤中的砷等化學物質，都是導致肺癌或皮膚癌的潛在因素。

病毒感染

某些癌症與病毒感染密切相關，例如人類乳頭瘤病毒（HPV）幾乎是子宮頸癌的主要原因，而肝炎病毒（HBV、HCV）則是肝癌的致病因素。

致癌危機｜6大方法降低癌症風險

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黃軒建議，民眾可以通過6大方法來降低癌症風險：

戒煙

保持健康飲食： 多進食蔬菜水果，避免燒烤和煙肉等食品

多進食蔬菜水果，避免燒烤和煙肉等食品 保持運動： 每週進行150分鐘的快走、跳舞運動

每週進行150分鐘的快走、跳舞運動 遠離有害物質： 如石棉、輻射

如石棉、輻射 接種疫苗： 如HPV疫苗、肝炎疫苗

如HPV疫苗、肝炎疫苗 定期檢查：如乳房攝影、大腸鏡

同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：重症專科醫生黃軒

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