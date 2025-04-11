名人減肥｜47歲黃曉明為新戲谷肥再激減55磅　回復誘人靚身驚人對比圖曝光

【黃曉明／減肥／增肥／】47歲內地男星黃曉明將近半百，但男神魅力從未褪色。近日他透露自己為拍戲瘋狂增肥後減肥，前後相差55磅的驚人對比圖流出，除了誘人身材讓不少粉絲大飽眼福之餘，其敬業樂業的態度同樣被受認可。他過往不止一次為角色增肥減肥，他公開自己私藏的不敗減肥秘笈，惟1副作用讓他卻步。

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名人減肥｜為拍戲谷肥再激減55磅 驚人對比照曝光

47歲內地男星黃曉明近日在微博發文，分享自己為角色增肥又減肥的歷程，前後體重相差近50斤（約25公斤），並附上日常健身照，展現驚人身材變化，引起網民熱議。

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名人減肥｜為新戲犧牲形象 曾極端節食暈倒

黃曉明曬出的照片中，前兩張是他為角色刻意增肥的模樣，不僅臉型圓潤，還露出明顯的圓肩和凸肚，毫無偶像包袱。後兩張則是他減肥成功後的狀態，肌肉線條分明，胸肌和8塊腹肌清晰可見，前後對比驚人。

黃曉明過去曾多次為角色調整體重，但並非每次都能健康瘦身。2019年拍攝電影《烈火英雄》時，他因急速減肥導致心悸、頭暈，甚至曾在片場體力不支暈倒。他後來透露，當時採用極端方法，每天只吃一顆蘋果或一根青瓜，導致身體虛弱。

近年他改變策略，採用 飲食管控和高強度健身的方式 如下：

高蛋白低碳水飲食：以瘦肉蛋白質為主，如雞胸肉、魚肉、蔬菜，連吃雞肉都會先去皮，避免攝入過多脂肪。自帶糖分的水果也會主要放在中午前後完食；晚餐以少油、鹽、糖為主。

每日飲至少2公升水

每日健身2小時：結合有氧運動和重量訓練

戒糖、戒宵夜：避免高熱量零食

名人減肥｜「蔬果汁瘦身法」大公開

黃曉明亦曾在節目中公開自己的獨創快速減肥法：每天以青瓜汁、番茄紅蘿蔔汁、苦瓜汁、菠菜青瓜汁，以及苦瓜青瓜汁交替喝，三餐都喝蔬果汁為主，保證兩天就能看到體重下降。不過他亦指出，經常這樣快速且極端減肥，會嚴重影響身體健康。故此，他日常會以輕斷食為主控制體重。

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名人減肥｜維持健身習慣 狀態回春

近年黃曉明積極健身，不僅成功瘦身，體脂率也大幅降低。他常在社交媒體分享健身日常，包括拳擊、舉鐵、游泳等，甚至被網友稱為「健身狂魔」。

黃曉明歷年影視作品：

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