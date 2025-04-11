癌症危機丨月內夫婦同患癌老公腦癌離世名嘴女星又患乳癌　醫生：這原因佔90%

【全嘉莉/腦癌/乳癌】台灣資深名嘴全嘉莉丈夫於2018年證患腦癌，不幸的是，1個月內，她於沖涼時摸到乳房有硬塊，求醫檢查後，證患乳癌，丈夫後來更於2019年12月病逝。對於夫妻2人於月內先後患癌，全嘉莉過去受訪時亦指難以接受，不過，她又引述醫生指她的癌細胞可能出自1原因。

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50多歲的全嘉莉過去曾活躍於台灣幕前，但自丈夫陳萬達2019年12月因癌症過世後，便曾一度消失於螢光幕前。後來她決定重新振作，更於《新聞挖挖哇》及《單身行不行》分享面對丈夫及自己先後患癌的心路歷程。

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全嘉莉於節目中指，2018年丈夫於行平路時跌倒，入院檢查後，證實腦部有6顆腫瘤，且癌細胞已經擴散，當時醫生指醫生的存活期可能只有3至6個月。更雪上加霜的是，丈夫生病後一個月內，本身有纖維囊腫問題的她於家中沖涼時再摸到乳房有硬塊，又再證患乳癌，不幸之中的大幸是屬於原位0期。

她指醫生當時告訴她，「你會罹患乳癌，90％是情緒造成的」，尤其是左乳房和情緒有非常大的關係。

由於丈夫當時病危，她指不敢將自己亦患癌消息告之對方。因此她抗癌的時候，同一時間亦要強忍電療後遺症去照顧丈夫，惟丈夫最終仍於2019年12月病逝。她為此曾經失落一段時間，慶幸其後得親友醫生鼓勵下，才重新振作，終成功抗癌。她又指自己的經歷，令她自此重視自己的情緒；目前全嘉莉每3個月就做一次追蹤檢查，目前身體狀況維持良好。

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同場加映：乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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同場加映：自我乳房檢查方法

據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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同場加映：乳癌常見療法

外科專科醫生熊維嘉指視乎患者的病情及期數，醫生會建議不同治療方法，常見方法如下：

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