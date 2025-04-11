  • 27°C
香港時間：2025411日 (五) 14:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天價香腸 ｜謝霆鋒親自研發「爆汁烤腸」連續3年全國銷量第一　登陸香港1條索價$15

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【謝霆鋒/鋒味派/爆汁烤腸】謝霆鋒近年投身飲食界，先後創立品牌「鋒味」及「鋒味派」，更親自參與研發急凍食品「爆汁烤腸」。近日「鋒味派」一系列產品正式登陸香港，並於香港國際試食展推出會場試食，一條索價$15。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

謝霆鋒於2021年創立「鋒味派」，力推品牌旗下的急凍食品，其中烤腸更是頭號產品，由他親自參與開發，嚴選山林散養黑豬的後腿肉製成，宣稱肉類含量不低於80%，入口即爆汁，肉質香濃，讓大家可以食得健康，「擔心少一點」。

點擊圖片放大
+4
+3

烤腸推出後在內地大受歡迎，過去4年創下15億人民幣（約15.9億港元）的銷售紀錄，更連續3年登上全國銷量排行榜的首位。而作為明星產品，定價也非一般香腸的價錢，其中「原味黑豬肉爆汁烤腸」就索價$72一盒，一盒8條，除開$9一條，首階段於全線city’super和快達食品網上專門店發售。與此同時，「鋒味派」烤腸將於4月18日至22日的香港國際試食展推出優惠，會場推廣試食價為$15一條。

名人減肥｜出道近30年從未崩壞　靠5招超狠減肥法維持身形

現年44歲的謝霆鋒於1996年出道，多年來身形一直保持得當。對此，他就曾在宣傳電影《海關戰線》時分享自己減肥的5個運動及飲食習慣。

1. 運動消耗的熱量一定要比吃進去的多

謝霆鋒表示，自己是一個吃貨，但工作期間就沒辦法吃得太放肆，所以他在工作時的理念就是「運動消耗的熱量一定要比吃進去的熱量多」。只要消耗量夠多，就不會有容易發胖的問題，對於健康狀態也比較好。

2. 工作現場有空便鍛煉身材

謝霆鋒原本就有運動、健身的習慣，為了保持身材、練出肌肉線條，他在工作現場有空的時候就會進行鍛煉，做啞鈴推舉、背後軀臂撐、坐姿划船、坐姿捲腹、伏地挺身等運動。對此他就表示，因為電影主題有關紀律部隊，所以一定要以最佳狀態上陣。

3. 奉行少鹽、少水、少澱粉飲食

除了多運動之外，謝霆鋒平時也會維持少鹽、少水、少澱粉的清淡飲食，盡量多吃天然的原型食物，並減少使用調味料。

4. 吃1種食物維持身材

謝霆鋒指，自己在比較極致減肥、控制身材的時候甚至連蔬菜也不怎麼吃，因為蔬菜的純水含量比較大；如果要飽腹感強一點的話，他會選擇吃鷹嘴豆，能夠提供充足飽腹感的同時熱量也很低，對減肥、控制身材都很友好。

5. 午餐只吃3種食物

謝霆鋒曾在節目上分享自己非常自律，也因為這樣才得以維持零發福、臃腫的體態；他在飲食控制時期的中餐只吃5隻蝦、2個小番茄及幾朵椰菜花。另外，他還在節目中提到其實吃三文魚也挺胖，因此想維持身形的時候吃點毛豆就好。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

健康問題 網絡熱話 謝霆鋒 豬肉 食品 飲食資訊

最高瀏覽

2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
人工受孕｜17歲女被殘忍撕票震驚中港台　白冰冰為人工受孕曾打3200針：26年不敢過母親節
人工受孕｜17歲女被殘忍撕票震驚中港台　白冰冰為人工受孕曾打3200針：26年不敢過母親節
Coldplay演唱會｜Marf獲Coldplay主音讚Amazing一唱成名　邱彥筒自揭曾被校園欺凌黑歴史
Coldplay演唱會｜Marf獲Coldplay主音讚Amazing一唱成名　邱彥筒自揭曾被校園欺凌黑歴史
急症室最長等候時間（04月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月11日 時間12:05）
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出