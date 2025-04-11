天價香腸 ｜謝霆鋒親自研發「爆汁烤腸」連續3年全國銷量第一　登陸香港1條索價$15

【謝霆鋒/鋒味派/爆汁烤腸】謝霆鋒近年投身飲食界，先後創立品牌「鋒味」及「鋒味派」，更親自參與研發急凍食品「爆汁烤腸」。近日「鋒味派」一系列產品正式登陸香港，並於香港國際試食展推出會場試食，一條索價$15。

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謝霆鋒於2021年創立「鋒味派」，力推品牌旗下的急凍食品，其中烤腸更是頭號產品，由他親自參與開發，嚴選山林散養黑豬的後腿肉製成，宣稱肉類含量不低於80%，入口即爆汁，肉質香濃，讓大家可以食得健康，「擔心少一點」。

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烤腸推出後在內地大受歡迎，過去4年創下15億人民幣（約15.9億港元）的銷售紀錄，更連續3年登上全國銷量排行榜的首位。而作為明星產品，定價也非一般香腸的價錢，其中「原味黑豬肉爆汁烤腸」就索價$72一盒，一盒8條，除開$9一條，首階段於全線city’super和快達食品網上專門店發售。與此同時，「鋒味派」烤腸將於4月18日至22日的香港國際試食展推出優惠，會場推廣試食價為$15一條。

名人減肥｜出道近30年從未崩壞 靠5招超狠減肥法維持身形

現年44歲的謝霆鋒於1996年出道，多年來身形一直保持得當。對此，他就曾在宣傳電影《海關戰線》時分享自己減肥的5個運動及飲食習慣。

1. 運動消耗的熱量一定要比吃進去的多

謝霆鋒表示，自己是一個吃貨，但工作期間就沒辦法吃得太放肆，所以他在工作時的理念就是「運動消耗的熱量一定要比吃進去的熱量多」。只要消耗量夠多，就不會有容易發胖的問題，對於健康狀態也比較好。

2. 工作現場有空便鍛煉身材

謝霆鋒原本就有運動、健身的習慣，為了保持身材、練出肌肉線條，他在工作現場有空的時候就會進行鍛煉，做啞鈴推舉、背後軀臂撐、坐姿划船、坐姿捲腹、伏地挺身等運動。對此他就表示，因為電影主題有關紀律部隊，所以一定要以最佳狀態上陣。

3. 奉行少鹽、少水、少澱粉飲食

除了多運動之外，謝霆鋒平時也會維持少鹽、少水、少澱粉的清淡飲食，盡量多吃天然的原型食物，並減少使用調味料。

4. 吃1種食物維持身材

謝霆鋒指，自己在比較極致減肥、控制身材的時候甚至連蔬菜也不怎麼吃，因為蔬菜的純水含量比較大；如果要飽腹感強一點的話，他會選擇吃鷹嘴豆，能夠提供充足飽腹感的同時熱量也很低，對減肥、控制身材都很友好。

5. 午餐只吃3種食物

謝霆鋒曾在節目上分享自己非常自律，也因為這樣才得以維持零發福、臃腫的體態；他在飲食控制時期的中餐只吃5隻蝦、2個小番茄及幾朵椰菜花。另外，他還在節目中提到其實吃三文魚也挺胖，因此想維持身形的時候吃點毛豆就好。

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