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內地兩餸飯｜內地食店「蒸瀏記」首進駐銅鑼灣小碗菜$9起　聘收銀員月薪高達呢個數？

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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主打小碗蒸菜的「蒸瀏記」，近日在銅鑼灣登龍街開業。

【內地兩餸飯/蒸瀏記/銅鑼灣/湖南菜】這邊廂不少食肆敵不過結業潮，那邊廂內地餐廳「蒸瀏記」近日登陸香港！貴為海外第二分店的湖南瀏陽蒸菜，主打小碗蒸菜，包括招牌筵菜扣肉、香芋排骨、小炒黃牛肉、辣椒炒肉等，價錢由9元至48元不等，搭配白飯只需3元。同時，餐廳仍在刊登招聘，即睇全職收銀員、侍應、售賣員月薪有這一價錢！

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蒸瀏記香港｜全國設300多間分店

來自湖南省的「蒸瀏記」創立於2015年，至今已有10年歷史，據官網顯示，聲稱是「長沙市級非物質文化遺產」的「蒸瀏記」，全國擁有300多間分店，主打即蒸即吃瀏陽蒸菜，標榜食材不作任何事前烹調，直接小碗蒸煮，保留原始風味。今年2月在新加坡開設首間海外分店，近日轉到香港銅鑼灣開店，新舖位於登龍街，正正在以兩餸飯聞名的「權發小廚」新店對面，開幕不久即日日爆滿，午市時分更需排隊。

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小碗菜有選擇多樣豐富，包括招牌筵菜扣肉、香芋排骨、香乾蒸牛肚、小炒黃牛肉、辣椒炒肉等34款，價錢由9元至48元不等，可配搭3元的泰國香米飯。除了蒸菜，蒸瀏記亦有湯品和粉麵，如烏雞紅棗蓮子湯、粟米豬骨湯等。食客可在蒸櫃挑選想吃的小碗菜，再到收銀處付款，形式類似兩餸飯店。

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蒸瀏記香港｜招聘廣告指「各分店陸續開業」

另外，在求職網站發現「蒸瀏記」仍在刊登招聘廣告，全職收銀員、侍應、售賣員月薪為18,800元，洗碗及廚房幫工分別約2萬元，入職條件需要有良好粵語及普通話，歡迎學生、新移民應徵。入職後可享免費膳食、有薪培訓、員工八折優惠、每周一天例假，同時有勞工假，年假，跨區上班津貼等。最後更發現注明「各分店陸續開業」，似是意指仍會開設本港的其他分店。

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蒸瀏記（香港）
地址：銅鑼灣登龍街41-51號

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