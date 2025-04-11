公共道路維修｜申訴專員公署主動調查道路維修及保養工作 保障市民安全
港聞
撰文： 施雯雯
發布時間： 47 分鐘前
申訴專員公署今日（11日）宣布，展開主動調查行動，將詳細審研路政署維修及保養公共道路的工作，包括就道路破損的投訴的跟進、對承建商的道路維修保養工作的監管、就大規模路面修復工程與相關部門的協調安排，以及路政署如何應對與極端天氣相關的道路事故，特別是嚴重路陷及緊急修復工作等，並在有需要時提出適切的改善建議。
申訴專員公署指，留意到有報道指不少公共道路不時出現損毀，包括行車路面凹凸不平、地面出現坑洞或破損，甚至因特別情況或極端惡劣天氣而發生嚴重路陷事故等。
公署續指，不時會收到市民就路政署未有妥善跟進道路維修的申訴，例如未有妥善監管承建商，以及道路維修工程出現延誤等。
申訴專員陳積志表示，近年極端天氣出現日趨頻繁，特大暴雨時會突然發生，因路陷、嚴重水浸而封閉道路等情況隨之出現，認為要確保道路保持在安全及良好的狀態，才能保障市民安全，及減低市民生活的不便。
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