曼聯訪港｜曼聯下月底整隊球員訪港　主辦方：合約條款要求「不可以不派全隊」

▲ 主辦機構ProEvents主席金偉明指，今次合約條款要求「不可以不派全隊」,美斯缺陣事件不會重演。（曼聯FB圖片）

曼聯下月底訪港，5月30日與香港足球代表隊在香港大球場友賽，主辦機構、國際文娛管理公司（ProEvents）主席金偉明今日（11日）在電台節目指，去年美職球隊國際邁阿密訪港踢表演賽，球星美斯缺陣事件後，今次合約條款更仔細，原本合約打算列明球員名單及數目，惟最終轉變方案，目前合約條款要求球會「不可以不派全隊」，但以商業秘密為由，未有透露相關細節。

有信心美斯事件不會重演

金偉明表示，今次活動曼聯特意派遣專門負責人員來港，與球會合作多年，有信心美斯缺陣事件不會重演，強調在5月25日完成英超賽季的最後一場比賽後，整隊球員會立即飛往亞洲。至於坊間有指球會來港「掘金」，他強調，球會不可「求其」派一隊球隊來港，認為公司其後有一連串宣傳活動，證明球會訪港意願。

金偉明又指，曼聯曾派員到訪大球場，視察草地狀況等，強調公司對大球場團隊有信心，又指場地由現時至友賽日都沒有其他賽事，相信草皮將是最佳質素。另外，大球場包廂仍可出租，待政府訂下包廂租金後，就會與有興趣人士商討租用安排；場內亦有以往的小食檔、膳食供應商等駐場。

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