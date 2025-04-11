金像獎2025｜李琳琳病後聽醫生話多做運動　由不入廚到煮出子女大讚美食

▲ 李琳琳說現在拍戲最希望能遇到好劇本。(攝：彭大偉)

資深演員李琳琳去年久休復出主演港片《從今以後》，演技耀眼，為她帶來從影50年首個香港電影金像獎「最佳女配角」提名。

在楊曜愷執導的《從今以後》，李琳琳飾演一位年長的女同性戀者，與區嘉雯共譜戀曲，她在戲中過身後，今伴侶跟其家人本來和諧的關係，因現實的利益衝突而產生變化。

李琳琳的演繹自然真摯，壓場感十足，令觀眾留下深刻印象，先後於「第十八屆亞洲電影大獎」及「香港電影金像獎」中獲提名「最佳女配角」。

談及角逐心情，琳琳姐坦言當然開心，但不算十分緊張。「作為演員，能夠入圍提名，已是一種肯定，我未必能全部看過其他提名演員的作品，但能夠入圍角逐，已肯定她們都有其實力和特色。老實說我信心不大，這一行講天時地利人和，還要看評審那一刻的取向，所以持平常心。」

▲ 為今年「香港電影金像獎」場刊拍攝最佳女配角的候選者照片

拿獎要講時機

去年丈夫姜大衛（John哥）憑《白日之下》奪金像獎最佳男配角，李琳琳跟子女一同出席頒獎禮作支持，今年到她角逐女配角，笑言不知道對方會否替太太緊張。「John哥一向不太擅於表達情感，可能他緊張但沒說出來，去年他角逐時，我都沒有太緊張，因為我們都白不用想得太到，很多事不能預計，講天時地利人和，去年他得獎，我們都視作bonus。」

李琳琳差不多有30年時間淡出於幕前演出，至2023年開始演出一套微電影《完美的她》，之後接連演出了《從今以後》及外國劇集《Expats》（更跟妮歌潔曼合作），琳琳姐說一切都是時機，剛好同時間有製作人邀她演出，而又覺得劇本吸引，家人也支持她再演戲，因此便接演了。

▲ 去年姜大衛奪金像獎最佳男配角，李琳琳跟兒子到場支持。

相隔多年，她對演戲的心境也截然不同。「有時看回以前演的電視劇，都覺得演得不好，尤其年青時聲音很高，再聽回都不能接受，以前拍喊戲，導演會說不能閉起眼睛，感覺有點不自然，同現在要求不同，像《從今以後》導演楊曜愷就想我們不要有演戲的感覺，其實這要比做『演出來』的更難，不過現在的演員都會好專業，就算資的太保，一埋位都已融入戲中場景，簡單地食一口，已經好自然好入戲，完全不會造作。」

好像戲入面有一場一家人食飯的場面，就可以感受到演員們表現出來的生活感。「因為導演很清楚跟各個部門要表達他想要甚麼，事前又會準備好story board，演員也要經過圍讀對戲，還很細心安排我們分開一組組上studio試戲，令大家演出時已很熟絡，便沒有隔膜感覺。」

重視家人聚餐時間

電影中不同家人食飯場面，象徵著家庭的和睦氣氛的轉變。對李琳琳來說，一家人齊人食飯亦是她十分重視的事情。「以前我不準子女們食飯時開電視機，所以飯廳一定不會在電視旁，因為希望一家人可以用心品嘗食物，或者可以閒話家常。現在大家都有工作，各有各忙，晚飯未必可以經常在家食，但過時過節都一定有家庭聚會，我們都盡量少睇手機，除非有重要工作要回覆，否則都是很愉快地一起用餐。」

▲ 琳琳與姜大衛結婚超過半世紀，感情深厚。

90年代，姜大衛一家曾移居加拿大生活，當時李琳琳也要負責起家中飲食。「那時John哥要返香港拍戲，家事便主要由我理，幾時過節食飯，我便跟John哥對期表；我也要照顧子女們，要為他們每天煮飯。我童年已入行拍戲，一直不識煮飯，結婚後也甚少下廚，在溫哥華住時，最初有位工人姐姐幫手，後來她要結婚要請大假，有半年時間自己便去學煮，自問未必叻，但會用心機，子女們都會說好食，可能他們有心讚我吧。」

她讚姜大衛更加煮很好，像五花腩、潮州凍蟹、炒蝦仁都是丈夫的拿手菜式。「John哥是大胃王，他回家吃飯，通常都不會剩菜，所以容易變胖。」

在加曾助藍潔瑛

留加定居時期，李琳琳是溫哥華影視人協會會長，要處理業務，又要打點在加藝人事情。她憶述：「那年代很多TVB藝人都去移民去加拿大，其中一位舊同事說不如大家搞一影藝人組織，當時由岳華尚當會長，我又比較清閒，便找了我當副會長，幫忙每年籌備聚會、慈善演出等等。」

說到難忘事情，琳琳姐分享：「有一年我突然接到電話，說藍潔瑛來了溫哥華機場，情緒有點不穩定送了去醫院，想找人幫手，我們便聯絡她的家姐過來，又一齊去探訪，後來她都沒有甚麼問題，便送她兩姐妹返港，為怕有傳媒騷擾，還安排了特別通道讓她離開，去到香港再由演藝人協會跟進。」

今次在《從今以後》的硬朗形象，似乎當年的她又很貼近。「可能都有少少相似，因為我都是習慣去照顧別人，也不會覺得麻煩。」

▲ 李琳琳說最戲忘片末跟區嘉雯一場談心戲。

今次復出演戲，受到不少觀眾好評，但李琳琳不敢說會全面復出。「我覺得演藝界有更多好演員，而且我也不想太過重複以前演過的角色，好劇本是可遇不可求，我也估到今次楊曜愷導演會找我，整個演藝生涯未必常會遇到有好角色和好故事，所以我是很幸運，以前我都講過未必再復出，所以不敢說得太盡，所以timing是很重要。」

支持丈夫繼續演戲

李琳琳於2011年曾診大腸癌，經過一段時間化療才康復過來，因此演戲另一考慮也是因為要顧及健康問題。「我以前好捱得，在TVB 連續3日3夜拍攝都可以，經歷過生病，加上年紀漸長，體大當然不再像以前，現在拍戲，大家都很好，會把我當受保護動物，醫生也提醒我，這個年紀要多點運動，平時踩踩單車都好，希望我可以拿起決心多點做運動。」

▲ (攝：彭大偉)

相比起來，她覺得姜大衛的演戲熱情更大。「John哥上次拍《白日之下》都挺辛苦，但他又很喜歡，因演戲其實是會令人上癮，每次都可以跟不同的人合作，所以他做了演員70多年，還是很享受，這才是他的生活上的動力。」二人結婚超過半世紀，不論事業或生活，彼此都會互相支持。

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