關稅戰｜丘應樺︰特首下月與內地企業訪中東　駐美經貿辦已作最壞打算和準備

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，特首下月將與內地企業一同出訪中東開拓新市場，又提到若香港駐美三個經貿辦特殊待遇遭取消，特區政府已經做好應對準備。

丘應樺今日在立法會特別財委會表示，特首下月將與內地企業一同出訪中東，在地緣發展緊張的情況下，謀求發展中東和東盟等新市場，又與不同國家地區簽訂自貿協定，將網絡推廣至拉丁美洲及北非。

丘應樺稱，目前本港在印尼設有辦事處，馬來西亞和沙特阿拉伯則計劃增設，當局會整體策劃，重新設置經貿辦的國家和地區，稍後將建議給予政府部門。對於美國有聲音要求廢除香港駐美經貿辦有關待遇，甚至關閉辦事處，當局會密切留意事情發展，已經作出最壞打算和一切準備工作，但現階段不適合透露安排。

他續指，政府一直努力深化國際交流和擴展與其他國家的接觸，包括與內地省市「拼船出海」，近日亦出訪德國、馬來西亞、三藩市灣區等，反映政府在地緣政治的緊張局勢下，仍然謀求發展，積極聯通世界，未來會繼續擴展與不同經濟體，簽訂更多協定，以及高度發展電商貿易，幫助本地中小企在困難時期「走出去」。

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