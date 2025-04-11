  • 27°C
香港時間：2025411日 (五) 16:28

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

關稅戰｜丘應樺︰特首下月與內地企業訪中東　駐美經貿辦已作最壞打算和準備

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，特首下月將與內地企業一同出訪中東開拓新市場，又提到若香港駐美三個經貿辦特殊待遇遭取消，特區政府已經做好應對準備。

丘應樺今日在立法會特別財委會表示，特首下月將與內地企業一同出訪中東，在地緣發展緊張的情況下，謀求發展中東和東盟等新市場，又與不同國家地區簽訂自貿協定，將網絡推廣至拉丁美洲及北非。

丘應樺稱，目前本港在印尼設有辦事處，馬來西亞和沙特阿拉伯則計劃增設，當局會整體策劃，重新設置經貿辦的國家和地區，稍後將建議給予政府部門。對於美國有聲音要求廢除香港駐美經貿辦有關待遇，甚至關閉辦事處，當局會密切留意事情發展，已經作出最壞打算和一切準備工作，但現階段不適合透露安排。

他續指，政府一直努力深化國際交流和擴展與其他國家的接觸，包括與內地省市「拼船出海」，近日亦出訪德國、馬來西亞、三藩市灣區等，反映政府在地緣政治的緊張局勢下，仍然謀求發展，積極聯通世界，未來會繼續擴展與不同經濟體，簽訂更多協定，以及高度發展電商貿易，幫助本地中小企在困難時期「走出去」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

中美關稅戰｜廠商會會長盧金榮籲業界　要做好打持久戰心理準備
14:13 2025/04/10
中美關稅戰｜廠商會會長盧金榮籲業界　要做好打持久戰心理準備
中美關稅戰｜信保局即時推三措施支援企業　降新興市場保費率
16:52 2025/04/10
中美關稅戰｜信保局即時推三措施支援企業　降新興市場保費率
中美關稅戰｜林健鋒再批特朗普將政治和經濟混為一談　籲港商切忌自亂陣腳　放眼東盟、中東等市場尋出路
18:45 2025/04/10
中美關稅戰｜林健鋒再批特朗普將政治和經濟混為一談　籲港商切忌自亂陣腳　放眼東盟、中東等市場尋出路

你可能感興趣

中美關稅戰｜廠商會會長盧金榮籲業界　要做好打持久戰心理準備
14:13 2025/04/10
中美關稅戰｜廠商會會長盧金榮籲業界　要做好打持久戰心理準備
中美關稅戰｜信保局即時推三措施支援企業　降新興市場保費率
16:52 2025/04/10
中美關稅戰｜信保局即時推三措施支援企業　降新興市場保費率
中美關稅戰｜林健鋒再批特朗普將政治和經濟混為一談　籲港商切忌自亂陣腳　放眼東盟、中東等市場尋出路
18:45 2025/04/10
中美關稅戰｜林健鋒再批特朗普將政治和經濟混為一談　籲港商切忌自亂陣腳　放眼東盟、中東等市場尋出路
丘應樺 立法會 美國 香港 關稅 商務及經濟發展局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
人工受孕｜17歲女被殘忍撕票震驚中港台　白冰冰為人工受孕曾打3200針：26年不敢過母親節
人工受孕｜17歲女被殘忍撕票震驚中港台　白冰冰為人工受孕曾打3200針：26年不敢過母親節
Coldplay演唱會｜Marf獲Coldplay主音讚Amazing一唱成名　邱彥筒自揭曾被校園欺凌黑歴史
Coldplay演唱會｜Marf獲Coldplay主音讚Amazing一唱成名　邱彥筒自揭曾被校園欺凌黑歴史
急症室最長等候時間（04月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月11日 時間12:05）
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出