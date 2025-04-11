北部都會區｜港深對接專班討論港深西部鐵路規劃　參觀人才公寓大樓

▲ 一行人早上到訪河套香港園區。（政府新聞處圖片）

港深「對接北部都會區發展策略專班」第六次會議今日在港舉行，雙方亦就港深西部鐵路（洪水橋－前海）的規劃、深圳梧桐山—香港紅花嶺生態廊道的建設，以及港深口岸規劃建設的進展情況交流意見。

財政司副司長黃偉綸率港府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團今日在港開會，一行人早上到訪河套香港園區，聽取有關代表介紹其規劃、設計及建設方面的情況，並參觀了剛落成的人才公寓大樓。

▲ 專班今日在港舉行第六次會議。（政府新聞處圖片）

下午的會議，港府則簡介了去年推展北都整體工作成果，包括去年年底公布的牛潭尾、新界北新市鎮和馬草壟發展建議，以及早前就三個「片區開發」試點徵集市場意向等。

出席的港府官員包括：發展局局長甯漢豪、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲、教育局常任秘書長李美嫦、環境及生態局副局長黃淑嫻、創新科技及工業局副局長張曼莉。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】