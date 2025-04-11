  • 26°C
香港時間：2025411日 (五) 19:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北部都會區｜港深對接專班討論港深西部鐵路規劃　參觀人才公寓大樓

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

一行人早上到訪河套香港園區。（政府新聞處圖片）

港深「對接北部都會區發展策略專班」第六次會議今日在港舉行，雙方亦就港深西部鐵路（洪水橋－前海）的規劃、深圳梧桐山—香港紅花嶺生態廊道的建設，以及港深口岸規劃建設的進展情況交流意見。

財政司副司長黃偉綸率港府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團今日在港開會，一行人早上到訪河套香港園區，聽取有關代表介紹其規劃、設計及建設方面的情況，並參觀了剛落成的人才公寓大樓。

專班今日在港舉行第六次會議。（政府新聞處圖片）

下午的會議，港府則簡介了去年推展北都整體工作成果，包括去年年底公布的牛潭尾、新界北新市鎮和馬草壟發展建議，以及早前就三個「片區開發」試點徵集市場意向等。

出席的港府官員包括：發展局局長甯漢豪、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲、教育局常任秘書長李美嫦、環境及生態局副局長黃淑嫻、創新科技及工業局副局長張曼莉。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

北部都會區｜籲續支持參與北部發展　李家超：這將是一項有好回報的投資
19:18 2025/02/14
北部都會區｜籲續支持參與北部發展　李家超：這將是一項有好回報的投資
北部都會區｜陳茂波：需加速北都建設　提供足夠空間吸引科企落戶
15:35 2025/02/16
北部都會區｜陳茂波：需加速北都建設　提供足夠空間吸引科企落戶
北部都會區丨陳茂波：檢視部分北都區商業地用途　帳目開支未涵蓋「明日大嶼」基建
16:05 2025/03/02
北部都會區丨陳茂波：檢視部分北都區商業地用途　帳目開支未涵蓋「明日大嶼」基建
港澳辦｜夏寶龍晤科大高層　冀積極參與北部都會區建設
22:00 2025/03/12
港澳辦｜夏寶龍晤科大高層　冀積極參與北部都會區建設

你可能感興趣

北部都會區｜籲續支持參與北部發展　李家超：這將是一項有好回報的投資
19:18 2025/02/14
北部都會區｜籲續支持參與北部發展　李家超：這將是一項有好回報的投資
北部都會區｜陳茂波：需加速北都建設　提供足夠空間吸引科企落戶
15:35 2025/02/16
北部都會區｜陳茂波：需加速北都建設　提供足夠空間吸引科企落戶
北部都會區丨陳茂波：檢視部分北都區商業地用途　帳目開支未涵蓋「明日大嶼」基建
16:05 2025/03/02
北部都會區丨陳茂波：檢視部分北都區商業地用途　帳目開支未涵蓋「明日大嶼」基建
環境及生態局 運輸及物流局 創新科技及工業局 北部都會區 洪水橋 發展局 保安局 鐵路 黃偉綸 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月11日 時間16:05）
不幸遇害丨68歲菲律賓「鋼鐵大王」郭從願慘被綁架撕票　家屬曾交天價2900萬贖金
不幸遇害丨68歲菲律賓「鋼鐵大王」郭從願慘被綁架撕票　家屬曾交天價2900萬贖金
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
王丹妮新髮型︱王丹妮「施髮術」 立即減齡　羅孝勇幽默稱：又有新女朋友！
王丹妮新髮型︱王丹妮「施髮術」 立即減齡　羅孝勇幽默稱：又有新女朋友！