法官請辭｜范禮全辭任終院非常任法官　司法機構：不影響運作

▲ 范禮全辭任香港特區終審法院非常任法官。（資料圖片）

終審法院非常任法官范禮全辭職，港府表示遺憾，並感謝對方過去多年的貢獻。范禮全離任後，終審法院共有九名非常任法官，包括四名非常任香港法官，以及五名來自英國及澳洲的非常任普通法法官。

78歲的范禮全是澳洲公民，2017年起獲任命為終審法院非常任法官，2020年延任3年，原定2023年5月31日起再延續三年，即至2026年5月31日。

請辭信稱尊敬特區司法人員及其獨立性和誠信

律政司稱，范禮全在致行政長官的請辭信中表示，十分尊敬香港特區司法人員及其獨立性和誠信，對與他們共事感到榮幸。特區政府表示謝意。司法機構亦感謝范禮全任內對終審法院工作的重大貢獻，以及對香港法治的支持。

律政司：個別法官去留不會削弱特區司法制度基礎

律政司又指，長期以來，具聲望的海外法官加入香港特區終審法院作為非常任法官，參與終審法院審判，對本港國際化法律環境及香港普通法的法理發展有所貢獻。他們與常任法官並肩工作，正好說明終審法院具備持久的實力和承受挑戰的能力。香港特區的司法制度受《基本法》保障，享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。個別法官的去留不會削弱香港特區司法制度的基礎，亦無損特區政府堅持維護法治的決心。

司法機構：近期人員變動不會影響終院運作

司法機構表示，終審法院的上訴個案數字一直保持穩定，近期的法院人員變動不會影響終審法院的運作。會繼續物色本地及海外的合適人選出任非常任法官。

終審法院非常任法官 包致金法官, GBM 陳兆愷法官, GBM 鄧楨（鄧國楨）法官, GBM, SBS 司徒敬法官, GBS 賀輔明勳爵, GBS 廖柏嘉勳爵, GBS 甘慕賢法官 祈顯義法官 歐頌律法官

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