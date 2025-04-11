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嶺南大學｜嶺大終止與學生會協商承諾書內容　學生組織須向校方註冊

港聞

發布時間： 51 分鐘前

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嶺南大學學生會在聲明稱，大學在4月10日已單方面終止與學生會討論承諾書內容。（資料圖片）

嶺南大學早前要求學生會簽署承諾書，承諾學生會行為守法、守規，惟學生會對承諾書條文內容有意見，一直未有簽署。學生會昨（10日）發聲明，表示大學已終止與學生會討論承諾書條文，並邀請學生組織向學生事務處註冊，對此感到無奈和錯愕。

學生會在聲明中表示，大學在1月20日要求簽署承諾書，至今一直對簽署承諾書持開放態度，但大學對於學生會提出、關於承諾書的疑問一直以徵詢法律意見拖延回覆。學生會又稱，學生會在3月28日曾提出要求，加入「如往後承諾書的條文有任何修訂，必須知會學生會時任成員」一項條款，並已獲學生事務處總監伍慧明口頭承諾，但學生會至今仍未獲正式回應，至3月28日校方仍表示正諮詢法律意見。

學生會在聲明稱，大學在4月10日已單方面終止與學生會討論承諾書內容，並同時向學生發出電郵，邀請學生組織向大學學生事務處註冊。學生會認為做法會令學生組織比以往承擔更大行政成本和營運壓力，做法亦沒有尊重學生擁有的自主權。學生會表示，將會召開緊急會員大會商討事態發展。

本報已向嶺南大學查詢。

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