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簡約公屋｜何永賢參觀肇慶MiC生產基地　為1.3萬個單位提供組件

港聞

發布時間： 47 分鐘前

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何永賢到肇慶參觀港資的組裝合成法部件生產商。（何永賢Facebook）

政府在房屋工程引入組裝合成（MiC）建築方式，簡約公屋亦會用上。房屋局局長何永賢周二（8日）到了肇慶的一個廠房，視察簡約公屋MiC組件。

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「SS N520簡約公屋」工程即小欖樂安排、柴灣常安街/常平街、屯門第54區、馬鞍山恒光街的四個地盤。該項目的組件由中建科工綠色科技和港資企業鋁遊家聯營生產約1.6萬個MiC組件，提供共約1.3萬個單位。

何永賢在廠房看到完整的生產綫，由鋁料生產、自動焊接再到MiC單位的裝修綫，並展示了完整6個裝修階段。她說，廠房還能做好測試才出廠，小到香皂盒、置物架、晾衣架，大到浴室和整個單位等，都能在工廠製作好。

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根據鋁遊家資料，「SS N520簡約公屋」工程是建築署首次直接向MiC供應商招標，並且採用「新工程合約」形式。項目總建築面積達25.1萬平方米，涉及10座高層樓宇，提供1.3萬個單位。

招標文件則顯示，「SS N520簡約公屋」工程預計在2024年第四季開始，並在今明年分段完工。

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