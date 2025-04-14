捱夜殘樣難自救？ KOSÉ CLEAR TURN系列「捱夜救星」面膜  8分鐘極速急救肌膚

捱夜殘樣難自救？不少人因工作繁忙或生活壓力，睡眠時間遠遠不足7小時，無法得到充分休息，別提享受美容覺帶來的種種好處。睡眠不足直接犧牲了細胞新陳代謝的修復時間，導致倦容滿臉，油光、暗沈、粗糙通通「浮面」，一夜變殘樣。想極速急救肌膚並非難事，試試近期人氣爆燈的日本銷量No.1的面膜品牌KOSÉ CLEAR TURN面膜系列，3款面膜照顧不同肌膚狀況所需，為乾燥、暗啞、粗糙的肌膚注入滿滿美顏成分，短短8分鐘帶來猶如熟睡8小時的完美肌膚效果，絕對是你的「捱夜救星」！

破解開架面膜迷思 KOSÉ CLEAR TURN解密肌膚急救原理

坊間對開架式面膜總有不少疑問：成分會否不夠高質？款款面膜效果差不多，還是新鮮感更重要？又或者擔心敷完敏感「中伏」？這些疑問其實都源於對面膜作用原理的不了解。

一般面膜蘊含大量護膚成分，敷面膜時局部提升肌膚溫度，透過封閉性原理大幅增加肌膚對養分的吸收效率。相比單純塗抹精華面霜，面膜的功效自然事半功倍。KOSÉ CLEAR TURN系列更以其高品質配方與技術，打破「開架面膜效果差」的迷思，讓肌膚在短時間內得到顯著改善，特別適合需要快速修復的捱夜一族。

3大「捱夜救星」 針對性急救肌膚

KOSÉ CLEAR TURN面膜系列針對不同肌膚問題，共有3款面膜，讓你在捱夜後也能迅速回復亮麗膚質。

補水提亮︰維他命透亮保濕面膜

這款面膜專為暗沈、毛孔粗大的肌膚而設，採用100MPa高壓處理技術，將濃厚維他命精華轉化為納米分子，直滲肌底，僅需8分鐘即可打造透亮彈滑肌膚。其「透明感UP配方」蘊含3重提亮維C誘導體，強效預防色素沈澱，提亮同時美白肌膚；而「保水彈力配方」則融合維他命B3修復肌膚屏障、B5保濕鎖水及維A誘導體緊緻肌膚。

爆水抗痘︰痘痘護理面膜

針對乾燥缺水的肌膚，這款面膜一敷即釋放「爆水級」滋潤效果，同時強化肌膚天然保水屏障，提供8小時密集保濕，讓肌膚持續光澤水潤。其獨家「Aqua Bomb COMPLEX」成分提煉自水前寺藍藻，具5倍保濕效果，搭配含Ceramide的「保水屏障配方」，長效鎖住水分。

低敏保濕︰急救調膚面膜

對於作息不定時、睡眠不足或壓力大的肌膚，這款面膜是最佳急救良伴。一敷即可穩定肌膚狀態，減少暗粒及粗糙問題，回復白滑明亮膚質。其「調膚修復COMPLEX」成分有效減低外來刺激影響，而「滋潤補水配方」則含雪耳多醣體BG及透明質酸，高效保濕。產品通過敏感測試，採用弱酸性配方，安全可靠。

3款產品均無色素、無礦物油、無酒精、無Paraben、無紫外線吸收劑及無矽，溫和不刺激，適合敏感肌使用。

用家真實分享 A級面膜高效低敏感

KOSÉ CLEAR TURN面膜系列不但在日本稱霸銷量榜，就連日本毒舌雜誌LDK都評它為A級面膜，而且更紅到香港，不少用家大讚CP值極高：

高效保濕兼紓緩

● 「出奇驚艷之作，保濕感恰到好處～特別在長痘時敷有紓緩作用，能退紅不少，也很快凋謝。價格不貴，每星期用數次也不心痛。用完深層清潔面膜再敷它，肌膚多了一抹澎潤感，是一款被低估的補水面膜。」

● 「面膜紙質好薄，剪裁貼面，精華份量剛好，敷完皮膚很清爽。」

● 「朝早用這款面膜，敷後皮膚白滑，面頰紅印全消，補水適中，不會過潤。」

高CP值，性價比超群

• 「面膜紙厚薄適中又柔軟，剪裁貼面，精華剛好不滴漏，敷完皮膚像喝飽水，水潤感至少維持一、兩天，性價比高，抵用！」

• 「好喜歡這個系列，又平又有用，有時特價$54就買到6塊，實惠之餘又防敏感。」

• 「平價面膜來說這款很好用，面膜貼面，精華足夠，保濕效果不錯，重點是價錢平，經常用也不心痛。」

低敏感，溫和紓緩

• 「面膜精華好多，多到可以搽手腳，完全唔刺痛，反而好紓緩。夏天曬傷用它急救也沒問題，甩皮位置好快復原！」

• 「這款mask貼面，精華多，補濕能力高，又無刺鼻味，超舒服！」

無論是捱夜後的倦容、暗沈，還是痘痘、乾燥的困擾，KOSÉ CLEAR TURN面膜系列都能以高效成分與溫和配方，為肌膚極速急救。作為日本銷量No.1的面膜霸主，其高性價比與顯著效果深受用家喜愛，成為港人必掃的美容神器。忙碌的你，下次再捱夜，不妨試試這3款「捱夜救星」，讓肌膚在8分鐘內重拾熟睡8小時的光彩！

了解更多︰ https://www.mannings.com.hk/kose-cosmeport-clear-turn-better-than-sleep-vitamin-face-mask-7pcs/p/058420

（特約）