Healthy Life｜瑜伽導師教2個動作助準媽媽強化臀肌　孕期更開心舒服

▲ 瑜伽導師Carol教2個動作助準媽媽強化臀肌。

【瑜伽／拉伸／強化肌肉／懷孕／準媽媽】懷孕期間感到疲倦、不想郁動實屬人之常情，但其實孕婦進行足夠運動，可以令整個孕期更開心及舒服。瑜伽導師Carol今次教大家2個動作，幫助準媽媽強化臀肌。以下動作僅供參考，請在專業人士指導下完成。

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動作1：橋式

可以先靠坐在床邊或梳化邊， 坐直之後雙腿屈曲，保持45度角的距離

雙手可以扶著地板作承托，雙腳分開與盆骨同寬，腳踭不需要太接近臀部，在膝蓋正下方即可

之後腳踭踩穩、收緊大腿，夾緊臀部及盆底肌，在吸氣時將臀部推高

然後呼氣時可放下身體，再吸氣則再升高，如此類推

可以因應自己當時的狀態作調整，建議可每次做3組，每組做10次

小貼士：如果有瑜伽磚，可以將瑜伽磚夾在大腿中間；沒有的話，只要保持雙腳與盆骨同寬便可

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動作2：桌面式

雙腳保持與盆骨同寬，腳踭不需要太貼近臀部，雙手撐在背脊後方，手指向著腳趾的方向

然後收緊臀部及盆地肌，吸氣時將臀部推高，呼氣時則向下沉；再吸氣時重新推高，呼氣再向下沉

可以因應自己當時的狀態，在吸氣推高的時候稍作停留，大約2至3秒左右

然後慢慢將臀部放下，重新放下身體，整組動作可以重複2至3次

小貼士：記住腳踭的位置不需要太靠後，但也不要比膝蓋更加靠前；推高臀部的時候，腳踭應該與膝蓋成一直線。

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特別鳴謝：The Practice Studio提供拍攝場地

撰文：陳慧靈

攝影及製作：馮凱宜、陳健珊

監製：黃存新

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