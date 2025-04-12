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復活節好去處｜太古城中心 X Kodak 《HAPPY SNAPS》 十大Y2K韓流打卡位

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Kodak期間限定店帶來多款Kodak Apparel韓國熱賣中的服飾周邊、背包側孭袋，每款實用且功能性十足!

經典攝影品牌Kodak首度攜手太古城中心於4月17日至5月18日期間舉行大型聯乘主題活動《HAPPY SNAPS》，潮玩 Kodak經典黃紅配色及辨識度極高的菲林及攝影組件，並將首爾聖水洞的Kodak官方授權服飾店鋪的設計概念帶到是次場景，打造10大亮眼Y2K韓流打卡點。

位於韓國聖水洞的 Kodak Corner Shop一直都是世界各地潮人的必訪聖地，今次以高對比度、活潑鮮明的黃紅色及標誌性的Kodak Logo為重點，打造了10個復古感滿滿及IG-able的裝置和各類攝影體驗，玩味十足，不用飛到韓國也可跟「老Best」瘋狂盡影Y2K風時尚美照。

10個復古感滿滿及IG-able的裝置和各類攝影體驗，玩味十足!

要感受Kodak背後的魅力，當然不能錯過親身以Kodak EKTAR H35N 外加色彩濾鏡配件為概念的色彩濾鏡風格的人氣韓式拍貼機，LIVE+會員只須要憑100積分即可免費體驗一次，各款濾鏡自帶復古感，配上兩款相框選擇及特設的色調燈光，輕易塑造自然時尚美。拍攝後更可即場帶走相片，約定情侶閨蜜潮拍「人生四格」！

Kodak吹起Y2K復古風，Kodak Apparel結合了Kodak百年品牌的經典元素與現代潮流設計，創造出令全球粉絲瘋搶的周邊商品。今次Kodak期間限定店帶來多款Kodak Apparel韓國熱賣中的服飾周邊、背包側孭袋，每款實用且功能性十足，復古風格設計更帶你走進7-80年代的Y2K美式校園；

攝影品牌Kodak首度攜手太古城中心於4月17日至5月18日期間舉行大型聯乘主題活動《HAPPY SNAPS》。

另外當然不少得各類型菲林和相機優惠，全新Kodak PIXPRO C1更於4月17日起一連五日於場內獨家首賣！活動期間太古城中心為LIVE+會員帶來更多優惠驚喜！只要於4月17日至5月18日在太古城中心及太古城指定商戶內以單一電子消費滿HK$800或以上，即可參加「消費獎賞」購物禮遇，輕鬆獲取馬莎HK$50 電子禮券，即買即減，添置各式各樣的日常用品，滿載而歸！

太古城中心X Kodak《HAPPY SNAPS》活動詳情
活動日期：    2025年4月17日至5月18日
活動地點：    太古城中心二樓中庭及中橋
活動時間：    星期一至五 12pm - 9pm， 星期六、日及公眾假期11am - 9pm

太古城中心X Kodak期間限定店詳情
活動日期：    2025年4月17日至5月18日
活動地點：    太古城中心二樓中庭及中橋

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