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殺校救亡｜下學年兩小學獲派0班小一　教育局稱學校已交發展計劃書

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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教育局今天已收到鴨脷洲街坊學校，及天主教博智小學遞交發展計劃書，並適時向學校公布結果。（香港經濟日報資料圖片）

【殺校/鴨脷洲街坊學校/天主教博智小學】分別創校逾70年及60年歷史的鴨脷洲街坊學校及天主教博智小學，因收生不足，新學年獲教育局「派0班」小一。教育局今日（11日）回覆查詢指，有關學校已提交發展方案申請，局方會審議學校提交的文件及各項有關資料，並會適時通知學校是否批准其申請。

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殺校救亡｜鴨脷洲街坊學校計劃新學年辦私小一

位於南區的鴨脷洲街坊學校上月底表示，法團校董會已訂出「救校」方案，表示希望局方能考慮學校的「特別情況」，繼續資助營辦津貼小一班級，同時，會提出方案於下學年以私營方式開辦小一班級。

教育局今天已收到鴨脷洲街坊學校，及天主教博智小學遞交發展計劃書，並適時向學校公布結果。（香港經濟日報資料圖片）

殺校救亡｜天主教博智小學期望跟教區屬校合併

而在黃大仙天馬苑的天主教博智小學，校長何妙賢早前表示，打算在新學年的小一與教區屬校合併。她曾解釋，本港適齡學童人口結構性下降，小學學位的需求持續減少，加上該校地處偏遠，交通不便，導致招生困難。

天主教博智小學距離樂富及黃大仙港鐵站，約15分鐘路程，雖然附近有巴士站，但巴士路線數目及班次較少。

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教育局表示，兩間小學今天已遞交計劃書，會審核計劃的詳情及各項細節，以考慮是否批准申請，並適時向學校公布結果。

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