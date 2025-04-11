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極端天氣｜5易水浸路段設涉水綫系統　若水淹紅綫代表前方水浸

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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5個易水浸路段設涉水綫系統。

2023年9月本港黑色暴雨，黃大仙、柴灣、大埔等地區嚴重水浸。政府表示，4月下旬起在5地點試行涉水綫系統試驗計劃，若路面紅色波浪綫被水淹浸，即代表前方積水水深超過0.3米，料5月中完成。

政府將會在柴灣道、龍翔道、翠屏道、漆咸道北及大埔墟南運路推行涉水綫系統試驗計劃，這些均是2023年9月全港大暴雨期間嚴重水浸的路段。

2023年9月暴雨，大埔南運路嚴重水浸。（資料圖片）

該系統前方會有路牌，提示駕駛者前方有涉水綫。而系統地面有紅色波浪綫和「涉水綫」字樣，旁邊則有水位標尺。當積水觸及紅色波浪綫時，代表前方水浸深度達到0.3米。

另外，渠務署將於試點路段的最低點設置水位監測設備——內澇監測器，收集實時水位數據。當路面積水達到危險水平，系統會即時通報相關部門。渠務署和路政署會迅速派遣應變隊伍檢查及清理淤塞渠道，以減低水浸風險。

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當積水深度達至0.3米時，現場會有臨時交通指示防止車輛駛入水浸路段，運輸署亦會因應交通安排發放相關消息，有需要時警察會到場協助。

倘若車輛在實施臨時交通指示前已進入低窪路段，駕駛者應在涉水綫前停車，避免進入水浸路段，同時亮起車輛危險警告燈，並按現場指示駕車離開臨時封閉路段。

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