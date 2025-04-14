PolyU CPCE資訊科技處推出具代理能力的AI助理  開創智慧校園IT服務新體驗

香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）一直致力於推動智慧校園建設，提升教學與學生支援服務的智能化水平。近日，資訊科技處（ITU）成功研發及推行一套結合「檢索增強生成技術」（Retrieval-Augmented Generation, RAG）、「領域特定微調技術」（Domain-Specific Fine-tuning, DSF）及「代理型人工智能架構」（Agentic AI Framework）的代理型AI助理，專為回應並主動處理學生在IT服務方面的各類查詢與任務而設。

具備代理能力系統 超越傳統數碼支援

這套創新系統不僅能理解自然語言查詢並提供資訊型回答，更具備「代理能力」，即不單止回答問題，還能主動執行簡單的IT操作任務，為學生帶來更完整、更自動化的數碼支援體驗。PolyU CPCE副院長（資訊及發展）、資訊科技總監兼PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士表示：「舉例而言，當學生查詢『忘記密碼怎麼辦』或『如何重新設定CPCE帳戶密碼』時，AI不僅提供文字說明，還能根據學生身份進一步引導流程，甚至直接協助提交密碼重設請求，真正成為『能處事的AI助手』。」此外，AI助理亦能辨識不同情境下的需求，例如列印配額不足、無線網絡連線異常及軟件授權問題等，並提供對應操作建議、連結支援資源，甚至啟動後續處理程序。

▲ 代理型AI助理根據學生的查詢提供支援及建議。

▲ 系統已於PolyU CPCE校園內部試行。

數據安全的守護者 自主可控的AI平台

這項技術背後的核心，是ITU自行研發及管理的自主可控大型語言模型平台。與普遍依賴外部雲端應用程式介面（Application Programming Interface, API）的AI系統不同，PolyU CPCE的AI助理於校方數據中心的人工智能實驗環境中運行，整體系統架構在保障數據安全及資訊私隱方面更具優勢。副資訊科技總監蕭坤榮解釋：「學生查詢及互動內容全程於校內網絡處理，無須傳送至外部供應商平台，確保個人資料不會外洩或被濫用，亦符合高等教育界對資訊安全、合規與資料主權的嚴格要求。」

在校方數據中心的人工智能實驗環境下，ITU可靈活控制知識庫內容與AI行為邏輯，使AI回應緊貼校內政策、IT支援程序及最新系統更新，避免出現與校方實際操作不一致的錯誤建議。這種自主調整能力亦讓系統具高度可持續性與擴展性，未來可根據需求加入新功能，包括系統健康檢查、常見教學軟件操作流程引導，甚至個人化教學科技建議等。

優化學生體驗 AI助理的實際應用

陳博士指出，學生這個主要使用群體可從這款Agentic AI助理中獲益良多。以往遇到IT問題，學生往往需翻查網頁及電郵，或聯絡IT支援部門才能找到解決方案；現在，他們只需詢問AI助理，即可獲得清晰指引、即時協助，甚至完成部分操作。這不僅節省學生寶貴時間，更減輕了IT支援人員的日常工作負擔，讓支援團隊能專注於更具挑戰性及策略性的任務。

目前，該系統已於PolyU CPCE校園內部試行。蕭坤榮表示，ITU計劃於稍後階段擴展至學生自助服務平台及手提裝置應用，實現全天候、一站式的智能IT支援體驗。ITU亦將持續收集用戶意見，優化模型回應邏輯與任務處理流程，期望未來將此技術進一步應用於學習支援、行政處理及跨部門服務整合等領域，真正落實AI驅動的智慧校園願景。

數碼轉型的引領者 PolyU CPCE的未來展望

PolyU CPCE轄下包括提供副學位課程的PolyU HKCC及提供學士學位銜接課程和碩士課程的PolyU SPEED。學院將繼續致力於引領教育界的數碼轉型，利用自主可控的人工智能技術，為學生與教職員提供安全、高效、可信賴的數碼支援平台，構建以人為本、以技術為動力的未來學習生態。

（特約）