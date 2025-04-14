  • 21°C
香港時間：2025414日 (一) 00:08

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

PolyU CPCE資訊科技處推出具代理能力的AI助理  開創智慧校園IT服務新體驗

特約

發布時間： 8 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）一直致力於推動智慧校園建設，提升教學與學生支援服務的智能化水平。近日，資訊科技處（ITU）成功研發及推行一套結合「檢索增強生成技術」（Retrieval-Augmented Generation, RAG）、「領域特定微調技術」（Domain-Specific Fine-tuning, DSF）及「代理型人工智能架構」（Agentic AI Framework）的代理型AI助理，專為回應並主動處理學生在IT服務方面的各類查詢與任務而設。

具備代理能力系統 超越傳統數碼支援

這套創新系統不僅能理解自然語言查詢並提供資訊型回答，更具備「代理能力」，即不單止回答問題，還能主動執行簡單的IT操作任務，為學生帶來更完整、更自動化的數碼支援體驗。PolyU CPCE副院長（資訊及發展）、資訊科技總監兼PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士表示：「舉例而言，當學生查詢『忘記密碼怎麼辦』或『如何重新設定CPCE帳戶密碼』時，AI不僅提供文字說明，還能根據學生身份進一步引導流程，甚至直接協助提交密碼重設請求，真正成為『能處事的AI助手』。」此外，AI助理亦能辨識不同情境下的需求，例如列印配額不足、無線網絡連線異常及軟件授權問題等，並提供對應操作建議、連結支援資源，甚至啟動後續處理程序。

代理型AI助理根據學生的查詢提供支援及建議。

系統已於PolyU CPCE校園內部試行。

數據安全的守護者 自主可控的AI平台

這項技術背後的核心，是ITU自行研發及管理的自主可控大型語言模型平台。與普遍依賴外部雲端應用程式介面（Application Programming Interface, API）的AI系統不同，PolyU CPCE的AI助理於校方數據中心的人工智能實驗環境中運行，整體系統架構在保障數據安全及資訊私隱方面更具優勢。副資訊科技總監蕭坤榮解釋：「學生查詢及互動內容全程於校內網絡處理，無須傳送至外部供應商平台，確保個人資料不會外洩或被濫用，亦符合高等教育界對資訊安全、合規與資料主權的嚴格要求。」

在校方數據中心的人工智能實驗環境下，ITU可靈活控制知識庫內容與AI行為邏輯，使AI回應緊貼校內政策、IT支援程序及最新系統更新，避免出現與校方實際操作不一致的錯誤建議。這種自主調整能力亦讓系統具高度可持續性與擴展性，未來可根據需求加入新功能，包括系統健康檢查、常見教學軟件操作流程引導，甚至個人化教學科技建議等。

優化學生體驗 AI助理的實際應用

陳博士指出，學生這個主要使用群體可從這款Agentic AI助理中獲益良多。以往遇到IT問題，學生往往需翻查網頁及電郵，或聯絡IT支援部門才能找到解決方案；現在，他們只需詢問AI助理，即可獲得清晰指引、即時協助，甚至完成部分操作。這不僅節省學生寶貴時間，更減輕了IT支援人員的日常工作負擔，讓支援團隊能專注於更具挑戰性及策略性的任務。

目前，該系統已於PolyU CPCE校園內部試行。蕭坤榮表示，ITU計劃於稍後階段擴展至學生自助服務平台及手提裝置應用，實現全天候、一站式的智能IT支援體驗。ITU亦將持續收集用戶意見，優化模型回應邏輯與任務處理流程，期望未來將此技術進一步應用於學習支援、行政處理及跨部門服務整合等領域，真正落實AI驅動的智慧校園願景。

數碼轉型的引領者 PolyU CPCE的未來展望

PolyU CPCE轄下包括提供副學位課程的PolyU HKCC及提供學士學位銜接課程和碩士課程的PolyU SPEED。學院將繼續致力於引領教育界的數碼轉型，利用自主可控的人工智能技術，為學生與教職員提供安全、高效、可信賴的數碼支援平台，構建以人為本、以技術為動力的未來學習生態。

（特約）

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月13日 時間16:05）
內地興趣班｜港家長掀北上興趣班熱潮　讚運動班地方大質素好：游水幾十蚊10堂包學識
內地興趣班｜港家長掀北上興趣班熱潮　讚運動班地方大質素好：游水幾十蚊10堂包學識
購物慾｜移居英國後購物慾變低？　港女呻：完全冇嘢想買
購物慾｜移居英國後購物慾變低？　港女呻：完全冇嘢想買