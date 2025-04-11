御用丫鬟｜前TVB女星轉戰商界風生水起　45歲李焯寧進修碩士：向上吧！

▲ 前TVB女星轉戰商界風生水起，45歲李焯寧進修碩士：向上吧！

【李焯寧 / 御用丫鬟 / TVB】現年45歲的前TVB「御用丫鬟」的李焯寧Karen，畢業於TVB第14期藝員訓練班，同期同學有馬國明、吳卓羲，惟她的演藝事業發展未如理想。

近年Karen轉行從商，更於2021年投身政界，事業風生水起；近日，她在社交平台分享自己的新動向，決定再進修讀碩士，寫下：「忙都算，係要逼死自己為止！續上吧！向上吧！努力吧！」為自己打氣。

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御用丫鬟｜轉戰商界風生水起

李焯寧於2000年出道，曾參演《創世紀》、《金裝四大才子》、《爭分奪秒》、《怪俠一枝梅》等劇集；於2012年約滿TVB後離巢，稱簽約HKTV，後進軍內地發展。

而後李焯寧轉行從商，於2017年成立市場策劃公司，從她在社交平台分享的日常圖片見到，她不時出入馬場、高級餐廳、私人會所等，亦有名貴手袋陪襯，生活豐富、事業風生水起；Karen更於2021年投身政界，獲任廣西壯族自治區南寧市政協。

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