林峯演唱會︱6場個唱門票1小時內全售罄 宣布5月28日加開終極尾場【內附購票詳情】
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撰文： 文體藝online
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【林峯 / 林峯演唱會 / 紅館】林峯相隔9年的香港演唱會《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》，6場門票今日（4月11日）開賣，於1小時全部售罄，並宣布於5月28日終極加開尾場，場次加至共7場，為林峯歌唱生涯再刷新紀錄。
林峯已先後5度站上紅館舞台開騷，繼2016年的《HEART ATTACK林峯演唱會》，時隔9年後的今天，「峯潮」更勝從前，還強勢舉行7場紅館個唱，現階段林峯正為演唱會練歌及排舞，務求透過四面台為觀眾帶來精彩的視聽享受。
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INFO
日期：5月22-28日
時間：8:15pm
地點：紅磡香港體育館
票價：$1080 / $880 / $680 / $480
加場門票4月17日早上10時起起城市售票網公開發售
(不設售票處及自助售票機售票)
網上購票：www.urbtix.hk
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