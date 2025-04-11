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林峯演唱會︱6場個唱門票1小時內全售罄　宣布5月28日加開終極尾場【內附購票詳情】

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

林峯演唱會宣布5月28日加開終極尾場。

【林峯 / 林峯演唱會 / 紅館】林峯相隔9年的香港演唱會《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》，6場門票今日（4月11日）開賣，於1小時全部售罄，並宣布於5月28日終極加開尾場，場次加至共7場，為林峯歌唱生涯再刷新紀錄。
 
林峯已先後5度站上紅館舞台開騷，繼2016年的《HEART ATTACK林峯演唱會》，時隔9年後的今天，「峯潮」更勝從前，還強勢舉行7場紅館個唱，現階段林峯正為演唱會練歌及排舞，務求透過四面台為觀眾帶來精彩的視聽享受。

金像獎2025︱金像獎最佳男主角候選人特刊造型曝光　林峯首入圍爭影帝撼大熱許冠文劉青雲

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INFO

日期：5月22-28日
時間：8:15pm
地點：紅磡香港體育館
票價：$1080 / $880 / $680 / $480
 
加場門票4月17日早上10時起起城市售票網公開發售
(不設售票處及自助售票機售票)
網上購票：www.urbtix.hk

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