鎮痛貼｜鎮痛貼貼太久可致胃出血腎功能衰退　專家教留意2成份 +最佳用量+使用時間

【鎮痛貼／腎功能衰退/胃出血/使用時間】不少人出現肌肉酸痛、頸緊膊痛時，都會使用鎮痛貼緩解症狀，但原來鎮痛貼亦不可亂用！台灣毒物專家譚敦慈強調，鎮痛貼貼太多、使用時間過長，皆有可能造成嚴重健康問題，甚至誘發腸胃道出血、腎功能受損等問題。

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譚敦慈日前於台灣健康節目「醫點不誇張」分享上述資訊，強調鎮痛貼主要成分多為「水楊酸」或「非類固醇消炎止痛藥」，使用時要確認成分，選購成分單一產品。

她續指，鎮痛貼藥性會經皮膚吸收，假如一次性貼太多、或者貼得太久，可能會造成胃出血或腎臟傷害，過去曾有病人因背部一次貼滿8片鎮痛貼，導致腸胃道出血，甚至腎功能受損，因此建議大家每次使用最多貼2片，且使用時間不宜超過4至6小時，若連續貼3至4天疼痛未見改善，應立即就醫。

鎮痛貼｜專家拆解鎮痛貼4大使用禁忌

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鎮痛貼｜1.避免長時間使用

譚敦慈建議使用時間不超過4小時，一般指引雖為4至6小時，超時有可能會加重腎臟負擔，甚至引發腎衰竭。

譚敦慈建議使用時間不超過4小時，一般指引雖為4至6小時，超時有可能會加重腎臟負擔，甚至引發腎衰竭。 鎮痛貼｜2.一次性使用過多鎮痛貼

每次使用最多貼2片。

每次使用最多貼2片。 鎮痛貼｜3.使用數日無效應求醫

若貼3天後疼痛未緩解，應盡快就醫。

若貼3天後疼痛未緩解，應盡快就醫。 鎮痛貼｜4.使用前了解鎮痛貼成分

鎮痛貼主要成分多為「水楊酸」或「非類固醇消炎止痛藥」，選購成分單一產品，身上若是有紅疹和傷口亦不宜使用。

除了使用鎮痛貼，譚敦慈另外亦拆解3大緩解肌肉酸痛的迷思：

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迷思1：按摩越痛越有效？

按摩並不越痛越有效，過度按摩恐致腎臟出現挫裂傷，形成腎包膜下血腫，建議按摩時避開頸部、後背下方、背部脊椎處、膝蓋及關節位置等高風險位置。

按摩並不越痛越有效，過度按摩恐致腎臟出現挫裂傷，形成腎包膜下血腫，建議按摩時避開頸部、後背下方、背部脊椎處、膝蓋及關節位置等高風險位置。 迷思2：酸痛一律熱敷？

急性肌肉發炎應使用冰敷令表層冷卻、血管收縮；慢性肌肉發炎則可使用熱敷，令血管擴張、增加血液流量。

急性肌肉發炎應使用冰敷令表層冷卻、血管收縮；慢性肌肉發炎則可使用熱敷，令血管擴張、增加血液流量。 迷思3：睡軟床比較不會酸痛？

稍有硬度的床才可提供較為良好的支撐，建議購買前應先試睡，太軟的床可於床墊下方多墊3至4吋床板；枕頭則要選用柔軟而富有彈性產品。

鎮痛貼｜鎮痛貼使用不當恐損害腎功能

江守山醫生曾在其Facebook個人專頁發文解釋，很多人認為，鎮痛貼到局部的劑量比較高，全身劑量較低，應該是相比止痛藥較安全的選項。不過，口服止痛藥進入人體後，會先被腸胃吸收，然後再通過肝臟進行快速代謝，降低藥物濃度和毒性，最後才到達腎臟。而鎮痛貼的成分則會直接進入血液，不經過肝臟代謝，直接對腎臟造成傷害。

假如大家出現早期的腎臟障礙，即夜尿症，則可能是患腎病的先兆，而夜尿的定義是入睡後因尿意而起床的次數達2次以上。因為睡眠時大腦的腦下垂體後葉會分泌抗利尿激素，當腎臟接收後就會濃縮尿液。如果出現夜尿，就代表腎臟濃縮尿液的功能減弱或喪失，反映腎臟健康出現問題。

他指出，腎臟有自癒功能，如果受到輕微傷害也能自行復原。但如果連續多於7日出現夜尿情況，就代表腎功能一直未恢復，應盡快求醫。

同場加映｜10大傷腎惡習

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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資料來源：醫點不誇張

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