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周末好去處︱東華三院幼稚園「童」遊中華嘉年華　機械人帶你遊中國名勝

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

東華三院幼稚園「童」遊中華嘉年華，機械人帶你遊中國名勝。

【東華三院/幼稚園】為從小培育小朋友對中華民族的意識及拓闊他們的視野，東華三院將於本周末（12及13日），在奧海城二期商場舉行「童」遊中華嘉年華，邀請家長、小朋友及有興趣人士一同透過互動攤位，尋找中華文化的足跡！同場還有「童」看世界問答遊戲比賽，鼓勵小朋友勇敢探索世界，培養自信心和表達能力！

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周末好去處︱「童」遊中華嘉年華

「童」遊中華嘉年華將設6個互動攤位，包括騎射體驗、象棋遊戲、一盅兩件、機械人帶你遊中國名勝等遊戲，參與人士完成所有攤位遊戲，更可獲小禮物乙份！

周末好去處︱「童」看世界問答遊戲挑戰站

而「童」看世界問答遊戲挑戰站，會邀請2至6歲的小朋友一同參與，所有參加者均可以獲證書乙張，家長不妨在周六及周日帶同小朋友，齊來參加遊戲，一同擴闊視野，增廣見聞！

地點：奧海城二期商場
日期及時間：2025年4月12日（六）下午1時至晚上6時30分
對象：2至6歲兒童

周末好去處︱「「童」看世界問答遊戲總決賽

東華三院屬下18間幼稚園，有超過3,000名幼兒已參與「童」看世界問答遊戲比賽，當中54名晉級的學生，將於明天到場參與總決賽！有興趣人士可前來，為小朋友打氣加油！

地點：奧海城二期商場
日期：2025年4月12日（六）
時間：上午11時30分至下午1時

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