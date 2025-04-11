全民爸爸｜張家輝遇進擊Fans慈父上身教導　網民力讚是真正明星：關詠荷選對老公

▲ 張家輝教導粉絲的片段在網上瘋傳。

【張家輝/贖夢】影帝張家輝向來親民零架子，粉絲或市民要求合照也不會拒絕，不過近日網上瘋傳一段張家輝鬧fans的短片，片中的家輝表現激動，惟網民卻力撐他。

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片中的張家輝坐於七人車上，看似出席完活動準備離去，卻遇上進擊的狂粉索取簽名，此時家輝就勸導該粉絲：「有時候我可能簽到名拍唔到照，你唔可以唔接受呢啲情況㗎嘛，我每次都要同你做晒所有嘢先？你支持我我好多謝你，但你每次都好極端咁『我一定要咁，我一定要咁』，又唔可以一定，你咁大個仔出來社會經歷好多嘢，有啲嘢都唔一定㗎嘛。」

▲ 張家輝自導自演電影《贖夢》正在上映！（取自微博）

全民爸爸張家輝｜肉緊教fans如教仔

該fans鍥而不捨繼續索取簽名，更強調有看過家輝的劇集，不過張家輝繼續語重心長教導fans，真的十足爸爸教仔一樣。

他續說：「某時候簽唔到名你唔好咁極端，我唔想聽你講睇過我啲咩，我要你知道，你自己咁大個仔唔好咁樣，人哋話做唔到你嘅嘢，你就發狂？唔可以咁樣。我哋響社會工作經常遇到不如意事，唔可以遇到唔如意嘅事就呀呀呀……咁樣唔得㗎嘛，你明唔明白？你明唔明白先？」

最後張家輝有為該fans簽名，但也不忘勸告對方：「你唔好嘈，簽咗佢就係㗎啦，記住唔好咁樣，知唔知呀？」

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全民爸爸張家輝｜關詠荷揀啱老公

某網民於Threads上載這片段，更大讚家輝價值觀端正，是真心着緊粉絲的明星，於現今世代真的不多，大讚家輝是值得大家學習的對象。

該網民寫道：「其實滿足個fans，幫佢簽個名，影張相幾秒鐘啫，但係家輝哥選擇藉着呢個機會勸解一個年青人，教佢社會上嘅道理，或者可能佢之後會受到更大嘅挫折。佢講得好動情，好激動，因為比起多唔多fans鍾意佢嚟講，佢着緊幫助個人多啲。」

不少網民也紛紛留言撐張家輝：「家輝哥真係超溫柔超caring嘅『全民爸爸』」、「係爸爸教仔咁，明明可以講句唔簽就上車走，仲咁苦口婆心，feel到好肉緊想對方聽得入腦」、「關詠荷揀佢做老公，她選對了」等。

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全民爸爸張家輝｜跟愛女如朋友相處

張家輝與關詠荷育有獨生女張童，4年前，張家輝受訪時分享與正值反叛期的女兒之相處點滴。由於疫情期間，他有更多時間留家陪伴家人，而女兒張童因停課在家，張家輝和太太一同陪著她完成功課。

當時張童只有14歲，正處於青春期的「危險年齡」，張家輝坦言：「講太多又傷感情。」被問及女兒是否已拍拖，家輝笑言應該還沒有，但他也不敢細問。他表示，父女關係相處得不錯，兩人可以像朋友般聊天，但女兒則不時「恰」媽咪。

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