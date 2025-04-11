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親子自助餐優惠｜銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一 　$199起任食雪花蟹腳/刺身/即開生蠔

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 16 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一非常抵食！

【自助餐優惠/美食優惠/餐廳情報】銅鑼灣餐廳Mr. Steak Buffet a la minute主打環球美食自助餐，以滿足愛好自助餐及喜歡品嚐不同菜式的顧客為目標，現推出「買一送一」超值優惠，而且午市、晚市自助餐都有，低至$199即可享用環球海鮮，即睇詳情！

雖然Mr. Steak a la minute做買一送一優惠，但食物絕不失禮，午市自助餐除了新鮮雪花蟹腳、刺身拼盤等海鮮冷盤，還主打即煮food station美食，如美國極黑牛鐵板燒、養生燉湯，廚師擅長以地道烹飪方式，炮製不同國家的經典美食。甜品方面，有Haagen-Dazs雪糕、牛乳布甸、心太軟，為整頓Buffet完美收官。

值得一提，如預訂在周末和公眾假期享用，還提供即開生蠔，讓大家品嘗最新鮮的滋味！

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【KKday 買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 HK$398/2 位，平均 HK$199/位（原價 HK$796/2 位）
星期六至日及公眾假期 HK$498/2 位，平均 HK$249/位（原價 HK$996/2 位）

KKday網站購買

晚市自助餐除包括午市一系列豐富菜式外，更有琳瑯滿目的環球美饌日本和牛，配以冰鎮海鮮、新鮮生蠔、龍蝦、蟹腳等上乘食材入饌。日本和牛多款烹調方式（鉄板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司）必定有一款啱口味。

【KKday 買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉」自助晚餐

用餐時間：17:00 - 19:00 

優惠價：

星期一至五 HK$548/2位（平均HK$274/位）
星期六、日及公眾假期 HK$598/2位（平均HK$299/位）

KKday網站購買

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【KKday 買一送一】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐

用餐時間：19:30 - 22:00

優惠價：

星期一至四 HK$658/2位 (平均HK$329/位)
星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕 HK$698/2位 (平均HK$349/位)

KKday網站購買

藍鰭吞拿魚 x Mr. Steak晚市自助餐

供應日期：即日起至4月13日

日本空運直送原條藍鰭吞拿魚將會於每晚7時45分於Mr Steak即場分解予食客享用，於香港享受日本漁市場獨特的分解吞拿魚表演，食用最新鮮的大拖羅、中拖羅及赤身！

Mr. Steak a la minute自助餐買一送一優惠詳情：

  • 地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓
  • 優惠預訂期：2025年4月11日15:00至2025年4月17日23:59
  • 用餐日期：2025年4月11日至2025年5月31日

更多優惠資訊：

親子自助餐優惠｜九龍香格里拉自助餐買一送一　$281起任食龍蝦/鱈場蟹腳/和牛

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