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Coldplay演唱會｜Coldplay主音20歲女兒驚艷名媛舞會　與奧斯卡影后離婚後感情更勝從前

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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Coldplay主音Chris Martin的20歲女兒驚艷名媛舞會，前妻奧斯卡影后桂莉芙柏德露亦有現身支持女兒。

【Chris Martin/Gwyneth Paltrow/桂莉芙柏德露/女兒Apple Martin】當Coldplay香港演唱會全城狂熱，主音Chris Martin在舞台吸引了眾多樂迷的目光。然而褪去搖滾巨星光環，這位48歲音樂人，早前因一張巴黎名媛晚會上的父女共舞照，意外揭露了他「寵女狂魔」的真面目。

Chris和前妻Gwyneth Paltrow維持友好關係。（IG圖片）

Chris Martin女兒｜與女兒Apple牽手共舞

女兒Apple Martin將於今年5月踏入21歲，她不僅是Coldplay主音Chris Martin的掌上明珠，最近還在巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）上驚艷亮相，成為全場焦點。Chris Martin對於女兒寵愛有加，為愛女踏入前所未有的華麗社交圈，甚至自嘲「比開演唱會還緊張」，展現鐵漢柔情一面。

在巴黎名媛舞會上，Chris身穿華麗西裝牽著女兒共舞，溫馨場面揭露了他「寵女狂魔」的真面目。Chris坦言參與這樣活動與他日常習慣大相徑庭，他曾接受雜誌訪問時承認：「我從來沒有想過我會這麼做，但因為我太愛她了，所以我就答應了。」

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Chris Martin女兒｜Apple Martin被譽為「最美星二代」

被譽為「最美星二代」的Apple Martin，身穿由Valentino創意總監設計的天藍色禮服，裙擺由層層絲綢雪紡製成，搭配腰際黑色蝴蝶結，展現出優雅而青春的氣息。這件禮服耗時750小時精心製作，讓Apple在舞會上成為眾人矚目的焦點。

一直以來，這位星二代都維持著低調的生活，不常出現在公眾視野，唯2023年曾出席過Chanel高級訂製服大秀，也快速成為媒體頭條。

Apple Martin和爸爸關係不僅深厚，更深受他的影響愛上音樂創作，2016年更在一個公開場合以父女檔形式演出，甚至參與了Coldplay專輯《Music of the Spheres》的錄製。Chris Martin曾分享關於女兒第一份工作的有趣軼事：「當他排隊買一件Tee時，女兒滑稽地要求他離開。儘管最初感到尷尬，她還是甜甜地喊道：「我愛你，爸爸！」當他離開時。Apple最近完成了大學一年級的學業並回到了洛杉磯的家中。

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Chris Martin前妻｜與桂莉芙柏德露離婚 再見亦是朋友

Chris和前妻桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）在此次盛會中共同亮相，維持友好關係，更與彼此的新伴侶組成「現代家庭」。秘密結婚，於2004年生下女兒Apple，再於2006年4月生下小兒子Moses。2016年，Gwyneth Paltrow發布公開聲明宣布與Chris Martin分手，結束13年婚姻。儘管兩人分手，但全家人的感情依舊親密。

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Chris Martin家庭｜Chris Martin訂婚 獲前妻子女齊送祝福

舞台下的主音Chris Martin近期類傳喜訊，據英媒報道，47歲的他已與35歲荷里活女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）低調訂婚。消息人士透露，兩人雖未急於籌辦婚禮，但已獲親友祝福，包括Chris前妻及兩名子女。

2023年感恩節，Chris曾攜狄高達與前妻、子女共進晚餐，展現融洽互動。狄高達於同年10月慶生時，無名指佩戴翡翠戒指已引發訂婚猜測。

    Chris Martin前妻｜奧斯卡影后瀟灑的婚姻

    20年前憑《寫我深情》榮登奧斯卡影后的桂莉芙柏德露，現實中的感情世界同樣備受關注。她與Chris Martin離婚後，不僅與編劇丈夫Brad Falchuk再婚，更與前夫及其新伴侶保持緊密聯繫，甚至共同出席家庭聚會，被外界譽為「有型的典範」。

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