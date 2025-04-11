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飲食情報｜台北最佳牛肉麵　香港麗晶酒店有得食

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

俘虜無數味蕾的得奬牛肉麵——台北晶華酒店的招牌冠軍清燉牛肉麵。（相片由香港麗晶酒店提供）

台灣的牛肉麵，深得香港人心，為一碗湯底醇厚濃郁、牛肉鮮嫩多汁、麵條爽彈有致的牛肉麵魂縈夢牽者眾，遠赴寶島一解思念。

當中表表者台北晶華酒店的招牌冠軍清燉牛肉麵一定榜上有名，這碗被媒體譽為台北最佳牛肉麵，最近大駕香港麗晶酒店，單點承惠$298，要嘗就把握時機。

俘虜無數味蕾的得奬牛肉麵——台北晶華酒店的招牌冠軍清燉牛肉麵。（相片由香港麗晶酒店提供）

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這款「台北最佳牛肉麵」大有來頭，曾代表台北晶華酒店榮獲第八屆台北國際牛肉麵節冠軍、美國有線電視網（CNN）評選為「台北最佳牛肉麵」，更多次受邀前往紐約、東京、以及香港作客座。

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匠心湯底是美味的關鍵

解構這碗牛肉麵，湯底由大量牛骨熬煮而成，加入逾10款香料調味。湯底是這碗美味牛肉麵的靈魂所在，傳統牛肉麵一般以本地牛腩熬製湯底，而台北晶華酒店廚師卻打破傳統改用澳洲牛骨，骨髓經慢火燉煮後融入湯中，釋出飽和口感，注入令人滿足的濃郁風味。

澳洲牛骨的獨特之處在於其溫和清新的味道，草飼牛為湯底增添淡淡清新牧草香氣，與偏於水性的天然油脂相得益彰。

在麗晶酒店大堂酒廊維港景一覽無遺品嘗牛肉麵，色、香、味兼備，賞心愜意之極。（相片由香港麗晶酒店提供）

費神費時做足準備工夫

鮮嫩的澳洲牛腱心入口即化，麵條吸收滿滿的湯汁精華，嚼勁十足。然而，這款得奬菜式豈止於此，美味可口的燉牛肉配上山蘇葉和帶有泥土氣息的野生香菇，令味道更具豐富層次。 

炮製這款滋味湯底的其中一個秘訣在於細緻入微的準備工夫。熬湯前先把牛骨髓去除，以確保湯底沒有多餘腥味。牛腱心需要放入原湯再次燉煮，令其風味得以盡釋，味道自然更上一層樓。 

晶華紅燒牛肉麵湯底是由牛骨及超過16種香草和香料熬製。（相片由香港麗晶酒店提供）

紅燒及麻辣牛肉麵同登場

除冠軍清燉牛肉麵外，台北晶華酒店兩款紅燒牛肉麵及麻辣牛肉麵亦同時登場，於4月28日至5月20日於香港麗晶酒店大堂酒廊供客人單點享用，定價$298，另可加配台北晶華酒店的桂花凍頂香檳烏龍茶或東方美人冷泡茶。 

愛刺激「重口味」？鐵人麻辣牛肉麵不可不試。（相片由香港麗晶酒店提供）

另外，3款招牌牛肉麵亦於4月28日至6月30日在港畔餐廳的自助午餐和晚餐限量供應，屆時客人可即席挑選心儀的牛肉麵口味。在4月28日和29日，台北晶華酒店的中餐行政主廚蔡少華以及西餐廚藝總監林顯威，將於香港麗晶酒店的港畔餐廳展現料理手藝。 

甜菜添天然甜味

要製作這晶華紅燒牛肉麵，廚師首先把洋葱、葱、薑和辣椒炒香，然後放入嫩滑多汁的美國牛肋骨及牛筋拌炒，肉味香濃。接下來，廚師會將豉油、米酒和蠔油巧妙混合，為牛肉調味上色，再加入甜菜為麵食添上天然甜味。湯底是由牛骨及超過16種香草和香料熬煮而成的心血之作，香氣四溢，單是湯頭本身已經是一道舒心餐點。

3款招牌牛肉麵4月尾至6月尾在港畔餐廳的自助午餐和晚餐限量供應。 （相片由香港麗晶酒店提供）

喜愛追求強烈風味的食客則可挑戰鐵人麻辣牛肉麵，美國牛肋骨、牛筋配上溏心蛋和鮮嫩芫荽，紅燒湯頭加上微微刺激的花椒油，香氣十足。

INFO

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店
訂座：2313 2313

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