初老症狀｜年過40踎低起身見頭暈？ 12症狀自測初老　必食6種營養素抗衰老

【初老／更年期／營養素／抗衰老】人到40歲，更容易會覺得力不從心。如果你有感覺身體比以前差，容易乏力又疲累，有可能是衰老徵兆，台灣有營養師力薦6種食物和6大運動，幫助增肌抗衰老。

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初老症狀｜12大初老徵兆自測

台灣營養師高敏敏近日在其Facebook專頁發文指出，40歲後若出現以下12種情況，可能是身體開始初老的徵兆：

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蹲下後起身困難

難以扭開瓶蓋

身體平衡感下降

輕度活動即氣喘

飲食稍多易發胖

反應速度變遲緩

爬樓梯容易疲累

比以往更怕冷

毛巾難以扭乾

拿不起重物

經常腰酸背痛

體力恢復變慢

抗衰老｜6大推薦運動抗初老

高敏敏建議，若出現上述症狀，可從以下運動開始改善：

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游泳：減輕關節負擔，適合膝蓋不適者

慢跑：提升心肺功能及腿部肌力

跳繩：增強心肺耐力與下半身肌肉

行山：強化骨骼和關節健康

重量訓練：增加肌肉量，預防肌少症

普拉提：鍛鍊核心肌群，改善平衡感

抗衰老｜6類抗衰老食物

除運動外，高敏敏強調飲食同樣重要，推薦多攝取以下6類食物：

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優質蛋白質：如雞胸肉、魚肉、豆製品，有助肌肉合成

抗氧化蔬果：如藍莓、菠菜，減緩細胞老化

全穀雜糧：提供持久能量，穩定血糖

健康油脂：如堅果、橄欖油，維持細胞膜健康

高鈣食物：如乳製品、黑芝麻，強化骨骼

發酵食品：如乳酪、泡菜，促進腸道健康

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