公屋熱話｜公屋住戶清晨剁肉餅震天響　引多位網民倒苦水：朝朝準時6點剁

【噪聲 / 滋擾住戶 / 公屋】休息的時段頻有噪聲傳入，屬實令正在熟睡的人苦不堪言。近日，有公屋住戶在Threads分享1張「有關：清晨傳出剁肉餅店噪音事宜」通告，引起不少深受類似噪聲困擾的網民共鳴……

有網民稱自己的鄰居每日清晨6時準時剁肉；更有苦主分享自己蹲守2個月揪出凌晨拍姜的鄰居，但結局卻十分無奈。

公屋扣分制｜鄰居凌晨打麻雀開派對噪聲不斷 苦主一家難休息：好似結婚送客咁

公屋熱話｜公屋住戶清晨剁肉餅震天響

圖片顯示，房委會以「有關：清晨傳出剁肉餅的噪音事宜」為題發通告，指有住戶反映稱某單位21樓有住戶經常於清晨傳出剁肉餅的噪音，對下層住戶住戶早晨滋擾，嚴重影響了睦鄰作息及休眠時間。遂呼籲住戶為人為己，烹煮時盡量減少噪聲。

▲ 房委會發通告，呼籲住戶烹煮時盡量減少噪聲。（取自Threads）

公屋熱話｜住戶苦守2月揪出凌晨拍姜「刀手」

有苦主留言稱自己曾遇到類似噪聲滋擾事件，指5、6年前鄰居早至凌晨4時許，最晚不超過清晨7時，便開始發出噪聲，他向房屋處投訴數次都未能解決；無奈之下，他決定自己揪出「刀手」，每日凌晨4點半「跑幾層樓梯」，鎖定目標。

經過2個月的「蹲守」，苦主找到「刀手」竟是87歲的老人，一開始對方並不承認，直至苦主影下證據；了解發現老人聽信飲薑汁可以增強抵抗力，遂每日拍姜，「嘈咗人4-5年」；無奈最後房屋處也只是對老人進行口頭批評，「一分都冇扣到」。

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公屋熱話｜一眾網民倒苦水：隔離朝朝6點剁

而還有不少苦主亦深受「剁肉」噪聲滋擾，「我隔離就朝朝6點剁」、「我真係唔明啲阿婆阿伯點解日日都要食肉餅，少食一日的唔得啊」、「以前住過一個屋苑，每逢周末都會畀樓上剁肉餅嘈醒，而且佢剁肉餅時我間房嘅窗會跟住震」、「我隔離有良心啲，最常見6：30剁，但我唔明差不多日日剁，餐餐都同樣嘛」、「我樓上每朝5點煮飯」。

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