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文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框

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撰文： 梁樂欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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（左起）黃寶娜（Paula）、 姜凱翎（Hoi-ling）、符彬靖（Binjing）.（梁樂欣攝）

體驗式當代舞蹈劇場《無限延展》於4月在大館上演，節目匯聚了香港及廣州三位青年編舞家姜凱翎（Hoi-ling）、黃寶娜（Paula）、符彬靖（Binjing）的短篇舞作《I Saw a Ping-Pong. I Crushed It. It Was an Egg.》、《Come closer, go deeper!》、《無限快樂園》。

從她們各自的構思與想法進行創作，以舞蹈為引子跳出傳統框框，在F倉這獨特的空間內表演且與現場觀眾互動，為大家帶來與別不同的演出。


不加鎖舞踊館（Unlock Dancing Plaza）、《無限延展》藝術總監李偉能（Joseph）介紹新節目：「今次算是與大館一起共同策劃，這三個短的創作有兩位是我們主團的編舞，包括Paula和凱翎，她們都是我們的全職藝術家。Binjing就是認識了很久的編舞藝術家。」

古老場地打造創新空間

表演項目取名為《無限延展》，Joseph認為取名有點難，「我陪伴着Paula和凱翎一齊經歷了一年的創作，Binjing則是新的作品，但從她的概念出發，大家的創作都是一種自我主體經驗。我也想她們有自己的自主去選擇自己的題目，反而這個大框架就是以空間作為一個想像，對我來說，她們都很關注女性，或在舞蹈中會以此作表演媒介。」他續說：「這是一個虛擬空間與現實之間的一種對照，所以對我來說她們三個人所探討的是都很不同，但都是在現實與虛擬空間之間的轉換和張力，就是空間的延伸。」

有別於黑盒劇場或大會堂上的演出，今次的表演場地位於歷史悠久的大館的F倉展室。Binjing分享：「可能我的作品是一個全新創作的作品，我感覺到不止是我們這個小團隊，包括大館和Unlock的工作人員都挺緊密，排練時我覺得很興奮、期待。很開心能把作品做出來，對我來說它是很重要的一個階段。」

Paula沒有考慮到場地是一個古蹟，「我們去觀察空間的時候，它是一個很特別的場地，我們都需要不同程度去適應這個空間，反而很想去想它背後的歷史背景是怎樣。作品本身於一年前已經在發展，它在不同場地都有不同呈現的方式。在大館內，有某些限制讓我去利用它去拉近與觀眾的距離，以及如何善用這個空間。我會以拉筋去令觀眾參與在內。傳統的觀演模式令我感到很悶，於是便想更有趣，或者距離更近，並不止是物理上的，而是我與觀眾的關係可否更近。」

Hoi-ling的作品沒有特別為某一個場景而設計，「今次亦是一個很特別的挑戰。沒有特別去處理場地歷史上的事，比較集中在自己的Research內。最主要的新鮮之處是場地有三條柱，它不是一個典型的黑盒或白盒，所以我決定用比較沉浸式的三面Projection去作出今次創作的嘗試。此外，我使用了文字，因為我相信文字是大多數觀眾能夠Access的元素，讓觀眾理解我的創作，以親切的形式去接觸舞蹈。」

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