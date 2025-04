文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框

▲ (左起)黃寶娜(Paula)、 姜凱翎(Hoi-ling)、符彬靖(Binjing).(梁樂欣攝)

體驗式當代舞蹈劇場《無限延展》於4月在大館上演,節目匯聚了香港及廣州三位青年編舞家姜凱翎(Hoi-ling)、黃寶娜(Paula)、符彬靖(Binjing)的短篇舞作《I Saw a Ping-Pong. I Crushed It. It Was an Egg.》、《Come closer, go deeper!》、《無限快樂園》。

從她們各自的構思與想法進行創作,以舞蹈為引子跳出傳統框框,在F倉這獨特的空間內表演且與現場觀眾互動,為大家帶來與別不同的演出。



不加鎖舞踊館(Unlock Dancing Plaza)、《無限延展》藝術總監李偉能(Joseph)介紹新節目:「今次算是與大館一起共同策劃,這三個短的創作有兩位是我們主團的編舞,包括Paula和凱翎,她們都是我們的全職藝術家。Binjing就是認識了很久的編舞藝術家。」

古老場地打造創新空間

表演項目取名為《無限延展》,Joseph認為取名有點難,「我陪伴着Paula和凱翎一齊經歷了一年的創作,Binjing則是新的作品,但從她的概念出發,大家的創作都是一種自我主體經驗。我也想她們有自己的自主去選擇自己的題目,反而這個大框架就是以空間作為一個想像,對我來說,她們都很關注女性,或在舞蹈中會以此作表演媒介。」他續說:「這是一個虛擬空間與現實之間的一種對照,所以對我來說她們三個人所探討的是都很不同,但都是在現實與虛擬空間之間的轉換和張力,就是空間的延伸。」

有別於黑盒劇場或大會堂上的演出,今次的表演場地位於歷史悠久的大館的F倉展室。Binjing分享:「可能我的作品是一個全新創作的作品,我感覺到不止是我們這個小團隊,包括大館和Unlock的工作人員都挺緊密,排練時我覺得很興奮、期待。很開心能把作品做出來,對我來說它是很重要的一個階段。」

Paula沒有考慮到場地是一個古蹟,「我們去觀察空間的時候,它是一個很特別的場地,我們都需要不同程度去適應這個空間,反而很想去想它背後的歷史背景是怎樣。作品本身於一年前已經在發展,它在不同場地都有不同呈現的方式。在大館內,有某些限制讓我去利用它去拉近與觀眾的距離,以及如何善用這個空間。我會以拉筋去令觀眾參與在內。傳統的觀演模式令我感到很悶,於是便想更有趣,或者距離更近,並不止是物理上的,而是我與觀眾的關係可否更近。」

Hoi-ling的作品沒有特別為某一個場景而設計,「今次亦是一個很特別的挑戰。沒有特別去處理場地歷史上的事,比較集中在自己的Research內。最主要的新鮮之處是場地有三條柱,它不是一個典型的黑盒或白盒,所以我決定用比較沉浸式的三面Projection去作出今次創作的嘗試。此外,我使用了文字,因為我相信文字是大多數觀眾能夠Access的元素,讓觀眾理解我的創作,以親切的形式去接觸舞蹈。」

