COLLAR成員Marf︱邱彥筒分享Coldplay演唱會演出感受　中學時代已企C位激罕清純箍牙Look曝光

▲ Marf發文分享在Coldplay演唱會演出感受。

【邱彥筒 / Marf / COLLAR / Coldplay演唱會】英國搖滾天團Coldplay來港於啟德舉行4場《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》演唱會，COLLAR成員邱彥筒（Marf）獲Coldplay點名當暖場嘉賓。

Marf在台上跳唱外，更特別準備了一段廣東話歌詞與Chris合唱《We Pray》，獲對方大讚amazing更要求再唱一次。Marf在Coldplay演唱會演出片段在網上洗版，其個人IG followers更升至27.7萬。

她亦在昨晚（4月10日）在社交網貼出多張演出照片並分享感受，她先以英文寫道：「一切都發生得太快了，當我第一天準備上台時，心中只能感覺非常重磅，這感覺很瘋狂......而且不真實，謝謝你@coldplay 」

然後續指這次演出機會，對她意義重大，稱：「肯定對我的生命及事業會帶來巨大影響。我從你們每個人那裡得到的靈感和能量是不可思議和無與倫比的。」

Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞 Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚

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COLLAR成員Marf︱

但Marf卻坦言對自己首天表現不太滿意，表示：「儘管你們在網路上瘋狂地談論，但在We Pray部分的第一次表演我是非常失望（真的很感謝你們的每一個評論，以及支持和鼓勵，這絶對令我鼓起更大的勇氣和知道我一定要做得更好更好）」。

然而Marf感謝網民支持，稱：「最自豪的事情就應該係從大家口中見到『proud』呢件事，誇張程度就好似代表香港出賽咁，冇咩開心得過感受到呢個機會唔止對我嚟講，而係對大部份嘅你哋嚟講都有一份大嘅意義同埋力量。」

至於特別獻唱廣東話版的部份，Marf多謝周耀輝，稱：「就係再一次將我混亂嘅思緒 ，用美麗嘅詞語表達出來 ，文字中也滲透強大嘅能量 f，多謝你，感激你嘅鼓勵，thank you for saying yes right away。」

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COLLAR成員Marf︱

眾所周知現年22歲Marf是在2021年參加ViuTV節目《全民造星IV》，並在參賽時將英文名Marife簡稱為Marf，後來獲冠軍後成為COLLAR成員並正式出道。

Marf當日以熱姿態奪冠，而在中學時期已習舞的她，在年約15歲時，在所讀的嶺南鍾榮光博士紀念中學以英語演出《美女與野獸》音樂劇，並當女主角飾演貝兒。該校訪問片中，Marf在演出前她直言：「好緊張！好緊張！都Enjoy嘅。」同時又謂：「比較鍾意做戲，同埋參加咗兩年，所以爭取可以最後玩嘅時間。」可見她真的十分熱愛演藝表現。

當時仍箍牙的Marf樣子十分清純，與現時行型格路線的她成強烈對比。不過她當時可能已暗藏型格基因，只是當時未顯露而已，因為Marf有一位型格媽媽。

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COLLAR成員Marf︱

在去年，Marf媽媽Emily以母女檔姿態為某大品牌拍硬照，從中可見Marf外貌十分年輕，而且兩人如餅印，似孖生姊妹多於似母女。

另外，Marf曾在2023年於網上分享母女齊到東京旅行的照片，從中可見Emily衣著十分有型，絕不比明星女兒遜色。

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