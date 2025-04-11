  • 25°C
香港時間：2025411日 (五) 23:00

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

COLLAR成員Marf︱邱彥筒分享Coldplay演唱會演出感受　中學時代已企C位激罕清純箍牙Look曝光

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Marf發文分享在Coldplay演唱會演出感受。

【邱彥筒 / Marf / COLLAR / Coldplay演唱會】英國搖滾天團Coldplay來港於啟德舉行4場《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》演唱會，COLLAR成員邱彥筒（Marf）獲Coldplay點名當暖場嘉賓。

Marf在台上跳唱外，更特別準備了一段廣東話歌詞與Chris合唱《We Pray》，獲對方大讚amazing更要求再唱一次。Marf在Coldplay演唱會演出片段在網上洗版，其個人IG followers更升至27.7萬。

她亦在昨晚（4月10日）在社交網貼出多張演出照片並分享感受，她先以英文寫道：「一切都發生得太快了，當我第一天準備上台時，心中只能感覺非常重磅，這感覺很瘋狂......而且不真實，謝謝你@coldplay 」

然後續指這次演出機會，對她意義重大，稱：「肯定對我的生命及事業會帶來巨大影響。我從你們每個人那裡得到的靈感和能量是不可思議和無與倫比的。」

Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞　Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚

點擊圖片放大
+9
+8

COLLAR成員Marf︱

但Marf卻坦言對自己首天表現不太滿意，表示：「儘管你們在網路上瘋狂地談論，但在We Pray部分的第一次表演我是非常失望（真的很感謝你們的每一個評論，以及支持和鼓勵，這絶對令我鼓起更大的勇氣和知道我一定要做得更好更好）」。

然而Marf感謝網民支持，稱：「最自豪的事情就應該係從大家口中見到『proud』呢件事，誇張程度就好似代表香港出賽咁，冇咩開心得過感受到呢個機會唔止對我嚟講，而係對大部份嘅你哋嚟講都有一份大嘅意義同埋力量。」

至於特別獻唱廣東話版的部份，Marf多謝周耀輝，稱：「就係再一次將我混亂嘅思緒 ，用美麗嘅詞語表達出來 ，文字中也滲透強大嘅能量 f，多謝你，感激你嘅鼓勵，thank you for saying yes right away。」

點擊圖片放大
+5
+4

COLLAR成員Marf︱

眾所周知現年22歲Marf是在2021年參加ViuTV節目《全民造星IV》，並在參賽時將英文名Marife簡稱為Marf，後來獲冠軍後成為COLLAR成員並正式出道。

Marf當日以熱姿態奪冠，而在中學時期已習舞的她，在年約15歲時，在所讀的嶺南鍾榮光博士紀念中學以英語演出《美女與野獸》音樂劇，並當女主角飾演貝兒。該校訪問片中，Marf在演出前她直言：「好緊張！好緊張！都Enjoy嘅。」同時又謂：「比較鍾意做戲，同埋參加咗兩年，所以爭取可以最後玩嘅時間。」可見她真的十分熱愛演藝表現。

當時仍箍牙的Marf樣子十分清純，與現時行型格路線的她成強烈對比。不過她當時可能已暗藏型格基因，只是當時未顯露而已，因為Marf有一位型格媽媽。

點擊圖片放大
+9
+8

COLLAR成員Marf︱

在去年，Marf媽媽Emily以母女檔姿態為某大品牌拍硬照，從中可見Marf外貌十分年輕，而且兩人如餅印，似孖生姊妹多於似母女。

另外，Marf曾在2023年於網上分享母女齊到東京旅行的照片，從中可見Emily衣著十分有型，絕不比明星女兒遜色。

點擊圖片放大
+13
+12

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞　Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚
13:49 2025/04/09
Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞　Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚
女團COLLAR｜COLLAR新歌MV賣弄「色」相　許軼透露經歷很多麻煩事
18:54 2025/04/02
女團COLLAR｜COLLAR新歌MV賣弄「色」相　許軼透露經歷很多麻煩事
COLLAR成員︱ Marf藉《To’pA’ti》帶出人生態度　邱彥筒製作新英語歌期待為Coldplay暖場
11:22 2025/03/15
COLLAR成員︱ Marf藉《To’pA’ti》帶出人生態度　邱彥筒製作新英語歌期待為Coldplay暖場
COLLAR成員｜男團FINALLY奪Ivy So第一次　M.I.C玩命竟敢與女神有親密舉動【多圖】
17:17 2024/08/19
COLLAR成員｜男團FINALLY奪Ivy So第一次　M.I.C玩命竟敢與女神有親密舉動【多圖】
COLLAR成員丨Ivy So台灣學潛水大方派福利　潛水教練與Day緋聞男友Nathan撞樣【多圖】
18:04 2024/04/16
COLLAR成員丨Ivy So台灣學潛水大方派福利　潛水教練與Day緋聞男友Nathan撞樣【多圖】

你可能感興趣

Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞　Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚
13:49 2025/04/09
Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞　Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚
女團COLLAR｜COLLAR新歌MV賣弄「色」相　許軼透露經歷很多麻煩事
18:54 2025/04/02
女團COLLAR｜COLLAR新歌MV賣弄「色」相　許軼透露經歷很多麻煩事
COLLAR成員︱ Marf藉《To’pA’ti》帶出人生態度　邱彥筒製作新英語歌期待為Coldplay暖場
11:22 2025/03/15
COLLAR成員︱ Marf藉《To’pA’ti》帶出人生態度　邱彥筒製作新英語歌期待為Coldplay暖場
邱彥筒 娛樂人物職業 演員 歌手 COLLAR 演唱會 組合 樂隊 全民造星 ViuTV

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月11日 時間16:05）
不幸遇害丨68歲菲律賓「鋼鐵大王」郭從願慘被綁架撕票　家屬曾交天價2900萬贖金
不幸遇害丨68歲菲律賓「鋼鐵大王」郭從願慘被綁架撕票　家屬曾交天價2900萬贖金
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
王丹妮新髮型︱王丹妮「施髮術」 立即減齡　羅孝勇幽默稱：又有新女朋友！
王丹妮新髮型︱王丹妮「施髮術」 立即減齡　羅孝勇幽默稱：又有新女朋友！