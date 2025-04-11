學校合併｜博智小學將與伍華小學合併 2026年9月全數師生同轉校
港聞
撰文： 蔡健行
發布時間： 1 小時前
最後更新： 23 分鐘前
黃大仙天主教博智小學早前在未獲准在新學年開辦資助小一，辦學團體天主教香港教區轄下的天主教教育事務處表示，博智小學的全校學生和教師2026/27學年將轉到同區天主教伍華小學。天主教教育事務處表示，相信該校能為博智學生提供穩定和合適的學習環境。
天主教教育事務處回覆查詢時表示，博智小學與辦學團體商議，並徵詢學校法團校董會、師生、家長、校友等意見後，決定與伍華小學合併，讓學生能在相同的天主教教育核心價值及辦學理念、地理位置就近的學校繼續學業，加上天主教伍華小學有直屬中學，可以為博智的同學提供適合又穩定的學習環境。
兩間學校會在2026/27學年合併，博智小學的學生下學年（2025/26學年）仍會在原校上課，以便兩校有充足時間預備。伍華小學下月（5月）會開始安排博智小學的家長和學生參觀學校，並舉辦聯校活動和家長會等活動，讓家長和學生能認識伍華小學，令兩校順利合併。
天主教教育事務處表示，已將合併計劃提交教育局審批，安排仍有待當局批准作實。
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