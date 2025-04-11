關稅戰｜陳美寶︰5大策略應對　政府會「站前一點」作帶領角色

▲ 運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片）

美國總統特朗普發起關稅戰，運輸及物流局局長陳美寶表示關稅戰對本港物流、航運及航空界帶來持續的不穩定不明朗因素，「香港不能漠視今次這一浪有多大、有多高」。又說，港府將有五大策略應對，包括協助業界開拓新興市場，更主動出擊「拉貨」到港。

陳美寶接受報章專訪時稱，近日接觸不同業界，得知已進行的商業合作大致繼續，暫持觀望態度；但對持續的不明朗因素感擔憂，同時不少業界逐步把業務重心由美國轉移至其他市場。她承認，本港要「面對現實」，但作為對外開放的自由港已非首次面對風高浪急，香港市場非常國際化，相信可靈活求變，只是需時適應。

將更主動出擊「拉貨」到港

她說，以往政府傾向由市場主導自尋出路，今仗政府會「站前一點」作帶領角色，就行業未來如何發展提供更多具體導向，將規劃更多政府領導的示範作業，希望增加業界信心。「以往會說，業界你告訴我（政府） 怎樣選擇、投資，結果業界只能各自籌謀……有些業界告訴我不知道、我看不通」。但現時政府認為帶領角色重要。

陳美寶稱，本港港口有與深圳鹽田港合作分工，來自重慶及成都的貨，往歐美的由鹽田負責出口，往亞非拉美國家則透過駁船運到香港再轉口，當局將與更多大灣區港口商討類似合作，爭取貨量。除靠與內地港口分工，亦研究主動拉貨直接到港，與製造業蓬勃的內陸城市建立跨省物流通道。

陳又說，本港有六成航運貨為轉口，明年當局將提修例釐清轉口貨物定義，以將現時航空轉運貨物可豁免許可證報關的安排，擴展至海轉空、陸轉空等多式聯運貨物。

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