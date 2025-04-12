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復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 21 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

由即日起至5月5日，荷里活廣場聯同Kiztopia打造的「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」。

【復活節好去處2025/Kiztopia】復活節將至，家長計劃好帶小朋友去邊玩未？鑽石山荷里活廣場今年再度與新加坡著名親子遊樂品牌Kiztopia合作，打造佔地逾5千呎的「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」，場內共有7大玩樂區，包括全港首個最大的積木王國城堡，還有由11萬個以海洋色作為主調的波波池，絕對是復活節好去處之一！

專題影片
復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池

由即日起至5月5日，荷里活廣場聯同Kiztopia打造的「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」。（相關機構提供）

復活節好去處2025｜7大互動學習遊玩區 設全港首個積木城堡

由即日起至5月5日，荷里活廣場聯同Kiztopia打造的「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」，設有7大互動學習遊玩區。一入場率先看到由粉嫩糖果色系設計的「Kiztopia童趣積木城堡」，城堡內有多個障礙物及遊樂設施，考驗體力和毅力，小朋友還可以透過「強力空氣炮」，與朋友對戰一場！城堡頂峰更有滑梯，可以直接滑進波波海池！

城堡旁有由超過11萬個海洋色系波波打造的「Giant Ball Ocean 波波海洋大冒險」，波波池內有一艘巨型海盜船，船上同樣設有空氣炮，可以與對面城堡的戰士一決高下！

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復活節好去處2025｜超巨型夾積木機 建造獨特積木作品

佔地達整個園區3分1的「Block Dream Factory積木夢工廠」及「Giant Building Playground 巨型建構王國」，可以讓小朋友發揮創意，拼砌出各式各樣的作品。在巨型建構王國更設有大型夾積木機，可使用移動小火車與巨型起重機運送，小朋友可以與隊友分工合作，建造工程。

場內還有「Balance Adventure Challenge平衡闖關大挑戰」，設有多個障礙物及大型關卡，考驗小朋友的體能與技巧。玩到累的話，可在「Kiztopia Friends Arena 遊戲競技場」挑戰2個迷你遊戲，稍作休息再出發！

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復活節好去處2025｜復活節工作坊手繪復活蛋

復活節當然少不了製作彩繪復活蛋、製作手作復活兔與節日小飾物！家長想與小朋友一同製作小手工的話，不妨參加「Easter Creative Wonderland復活節創意工坊」！

「Easter Creative Wonderland復活節創意工坊」。（相關機構提供）

由即日起，荷里活廣場VIC會員更可憑會員積分換領限量門票，先到先得，換完即止。大家亦可以透過Klook購買門票，大小同價，$58可入場玩25分鐘，$88可以入場玩50分鐘，購票時可選擇入場時段。

荷里活廣場 「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」
日期：即日起至5月5日
地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場
時間：

逢星期一至五逢星期六、日及公眾假期
中午12時至晚上8時
  • 25分鐘時段（每日16節）
  • 50分鐘時段（每日8節）
上午10時至晚上8時
  • 25分鐘時段（每日20節）
  • 50分鐘時段（每日10節）

Klook購票連結

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