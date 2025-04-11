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萬宜水庫東壩｜議員倡設28座循環線中巴　加快疏導人流

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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西貢萬宜水庫東壩成為內地客熱門打卡點。（資料圖片）

西貢萬宜水庫東壩成為內地旅客打卡熱點，但人流眾多，道路未能應付，經常交通擠塞。立法會議員林素蔚建議旅遊界利用28座中巴接駁，接載內地客入內。

林素蔚建議利用旅遊業界力量，疏導西貢萬宜水庫東壩人流。（林素蔚提供）

林素蔚促請政府盡快評估萬宜水庫可容納人數上限，根據相關人數制定相應方案。她說，萬宜路過於狹窄，能容納的車輛數量有限，期望以旅遊業界力量疏導人流。

她建議旅業界在口岸以旅遊巴接載內地客到北潭涌，再轉搭28座中巴有秩序出入東壩，指這個做法可以將散客整合成旅行團方式，有助處理人潮。

然而，這做法需要漁護署、水務署及運輸署等部門「拆牆鬆綁」，她建議向營辦商發放例如15張定額禁區紙，讓這些中巴循環出入西貢東壩，提高運輸效率。

此外，她亦提出在萬宜路迴旋處設立新閘口，禁止的士在周末及公眾假期的高峰時間進入。若多項措施實施後情況仍然未能改善，政府長遠應研究實行預約制度，以限制人流。

西貢萬宜水庫東壩成為內地客熱門打卡點。（資料圖片）

香港非專利巴士聯會執委趙海輝表示，公司會利用現有的票務系統，根據實際報團人數即時調配中巴數量，以避免旅客在北潭涌總站等候，同時可以協助政府掌握內地旅客人數。

西貢區議員陳繼偉提到遊客在遊覽東壩期間，經常攀爬到危險區域欣賞風景，部分圍欄被剪爛，建議當局要關注相關安全問題。

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