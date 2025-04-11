新冠疫苗｜政府銷毀118萬劑復必泰疫苗　佔採購量約6成2

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

據衛生署回覆立法會特別財委會數字，自新冠疫苗接種計劃推行至今，共有118萬劑復必泰二價疫苗因於倉庫到期需作銷毀，佔該疫苗採購量約62.1%。

衞生署用於新冠疫苗採購及注射的一般非經常性開支核准 承擔額，本年度結餘為54.7億元。選委界醫院陳凱欣今（11日）在財務委員會特別會議指，疫情穩定後，過去兩個年度市民接種疫苗的數量已大幅減少，促當局勿浪費公帑，思考如何善用剩餘承擔額。

醫務衛生局局長盧寵茂回應指，新冠疫苗總體數量及基數少，才令銷毀比例看起來較高。衞生署署長林文健就指，政府採購疫苗會基於科學委員會的建議，也會在可能感染的模型上，推算採購數量，而後疫情時期，病毒持續有變化，亦有不同疫苗面試，當局很多時要追落後；加上部分藥廠也會規定最少的採購數目等，在不同因素下，採購數量和份量均會有不同。

另外，衛生署現時在13個出入境管制站進行健康篩檢工作，去年共有逾4,214人被發現發燒，6人被強制轉介到公立醫院，而上年度有關開支達為2.05億元。多名議員關注在疫情穩定及資源緊絀下，能否縮減檢測規模。

林文健強調，要預防傳染病輸入香港，關口篩查是很重要的一環，提到疫情發生時，患者若是超級傳播者，可引起非常廣泛的傳播，認為有必要維持現有做法。他又指，口岸的人手佈置已較疫情前大減，當局也已外判10個口岸的篩檢服務，又引入集體式體溫紅外線檢測，以節省資源。

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