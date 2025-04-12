暖心媽媽｜張栢芝外地公幹心繫愛兒Quintus　跟兒子視訊做1事獲盛讚好媽媽

▲ 張栢芝工期間心繫愛兒謝振南 （Quintus）。

【張栢芝/謝霆鋒/兒子謝振南/星二代】自2011年與謝霆鋒離婚後，張栢芝一直專注於照顧兩名兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），並於2018年秘密誕下一子，作為單親媽媽，她努力平衡事業與家庭。近日，她在上海工作期間的一個舉動，更獲網民盛讚為好媽媽。

▲ 張栢芝正於上海公幹。（小紅書截圖）

張栢芝二仔｜母子溝通如朋友

張栢芝在上海工作時，遇上當地舉辦籃球衣及籃球鞋展覽，因14歲的次子謝振南（Quintus）是籃球迷，她特意與Quintus進行視像通話，並興奮地說：「我兒子會很喜歡那些球衣。」

栢芝還用手機拍下展覽中的籃球裝備，分享給Quintus觀看，二人全程以英文交流，母子的互動如朋友般。網民大讚這種交流方式非常好，尤其對於正處於反叛期的Quintus而言，能讓孩子與父母的關係更加融洽。

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張栢芝二仔｜長子跟媽咪學普通話

即使工作多忙，張栢芝也會抽空湊仔，去年12月，網民發現Quintus跟栢芝於新加坡同遊樂園，相中見張栢芝搭着兒子的膊頭並肩而行，足見母子關係好好，此外14歲的Quintus已經高過媽咪。

另外，某年情人節栢芝帶同兩位兒子去滑雪，栢芝曾晒出跟兩兒的合照，一頭攣毛的Quintus與媽媽十足餅印一樣，Quintus更被指長得比哥哥帥。

由於張栢芝兩名兒子均讀國際學校，故日常愛以英語交流，栢芝曾大爆長子Lucas會跟她學中文，栢芝曾說：「他每一次去茶餐廳點餐，他都會微信問我『媽咪中文點講』，他的國語老師就是我以前的國語老師。」

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