金像獎2025｜徐克施南生齊獲頒終身成就獎　姜小亮韓冬青獲專業精神獎

▲ 金像獎殿堂級榮譽得主名單公布，徐克開創先河之貢獻獲頒「終身成就奬」。

【徐克 / 施南生 / 姜小亮 / 韓冬青 / 終身成就獎 / 專業精神將 / 金像獎】香港電影金像獎協會（大會）今日（11日）公布「第四十三屆香港電影金像獎」最崇高榮譽「終身成就獎」及「專業精神獎」得獎人。

授「終身成就獎」得主傳奇導演徐克及知名電影製作人施南生、「專業精神獎」得主資深配音演員姜小亮和韓冬青伉儷，表彰他們多年來為香港電影界作出卓越貢獻，其努力和成就激勵同行電影工作者。

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金像獎2025｜徐克40年導演生涯保持旺盛創作

徐克是香港電影界的著名傳奇導演，1979年首次執導的作品《蝶變》已突顯其非凡的創作才能，而且能夠在四十多年的導演生涯中，一直保持旺盛的創作力，實在難能可貴。

他不僅執導了多部經典電影，更於1984年與施南生共同創立「電影工作室」，監製了多部成功的作品。

▲ 「終身成就奬」得主徐克。

徐克的創新還包括技術上的突破，1983年他執導的《新蜀山劍俠》引入荷里活特技師，首次以西方特技手法拍攝中國傳統武俠小說中的御劍飛行、群仙飛遁等奪目壯觀場面，為觀眾提供全新的視覺體驗；這部影片拍攝技術的重大突破，為後來的《倩女幽魂》系列奠定了基礎。

徐克監製的《小倩》是香港首部2D與3D結合的動畫電影、執導的《蜀山傳》是一次電腦生成影像與想像性畫面的極致結合、《龍門飛甲》則是立體電影的重要嘗試。香港電影得以在拍攝技術、視覺效果上不斷創新與突破，徐克實有開創先河和領導同業之貢獻。

金像獎2025｜施南生努力提升香港電影地位

施南生是香港舉足輕重的電影製作人，自上世紀八十年代香港新浪潮電影興起，施南生的名字就與徐克、許鞍華、譚家明等著名導演並駕齊驅。施南生擅長行政、策劃、發行、公關和市場推廣，處事風格俐落果斷、眼光獨到，是她在電影界屹立四十多年的成功要素。

施南生執掌行政、策劃和發行工作，而且英語、法語了得，是電影界較早期前往海外影展取經的關鍵人物，她在康城影展不但大開眼界，更成功建立了大量人脈，多年來將新藝城及後來她與徐克創辦的「電影工作室」的作品推廣到海外，更成功開拓日本、韓國、以及遠至美國、北歐及南美等電影市場。

▲ 「終身成就奬」得主施南生。

2003年CEPA簽訂後，開啟了香港與內地合拍片的年代，施南生與香港幾位具豐富製作和發行經驗的電影人向內地的片廠和電影公司傳授外國製作、發行、營運戲院、分賬、巿場推廣等做法。

她以專業知識和豐富經驗，努力不懈提升香港電影在中國及國際市場的地位，貢獻良多、成就非凡。

▲ 「終身成就奬」得主施南生。

金像獎2025｜姜小亮、韓冬青伉儷為逾千部香港電影配音

姜小亮、韓冬青是資深國語配音員。在香港電影界，姜小亮和韓冬青夫婦以卓越的配音技巧和專業精神備受推崇。姜小亮於1982年加入邵氏國語配音組，韓冬青則於1986年入行，數十年來夫唱婦隨為逾千部香港電影配音。

他們所聲演的角色粒粒皆星，為港產片進入華語市場作出重要的貢獻。他們曾為《阿郎的故事》、《倚天屠龍記之魔教教主》、《家有囍事》等無數經典電影的主要角色配音，至今仍孜孜不倦任配音指導，參與《年少日記》和《破。地獄》等新作的後期配音工作。

姜小亮與韓冬青現實生活中是夫妻，日常的默契與深厚的感情，有助他們配音聲演銀幕上情侶角色時更真摯甜蜜，如《警察故事III超級警察》中的成龍和張曼玉、《新精武門1991》中的周星馳和張敏等，二人的聲音讓不少觀眾留下深刻記憶。

▲ 「專業精神奬」得主姜小亮、韓冬青。

韓冬青回憶起當年入行時，當時不少小生花旦們跟他們年齡相若，市場上亦很需要聲音相配的配音演員，他們試過最忙碌時一個月內為九部電影配音。那時是沒有現場收音的年代，無論是廣東話還是普通話，都需要配上對白，因此他們在錄音棚內也常常和明星交流、分享配音演出技巧。

姜小亮認為配音演員既要揣摩角色，又要兼顧普通話與廣東話用語和口形上的區別，用聲音發揮演技，是一項難度極高的工作，而成功的配音不在於聲音的完全相似，而是要聽起來自然，讓觀眾覺得是角色本身在發聲而非配音。

姜小亮和韓冬青在香港電影界努力數十載，深刻體會電影創作所面對的挑戰。他們認為港產片能在華語世界引領熱潮，是香港電影公司與劇組台前幕後工作人員付出巨大努力的成果。二人異口同聲表示希望能將香港電影獨特的風格和專業精神以華語傳承下去，這也是他們的責任。

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