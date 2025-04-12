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智能家居｜LG多款新電視產品攻港　AI強化家庭娛樂體驗

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

LG近年強攻「智能家居」領域，多款新產品亦相繼在香港登場，最新就有2025 LG OLED evo AI電視系列、全新 QNED evo AI電視系列以及及4K投影機CineBeamQ。

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LG最新帶到香港的就有2025 LG OLED evo AI電視系列，分別為LG OLED evo AI TV G5 以及LG OLED evo AI TV M5。此系列兩款電視均採用第四代OLED電視面板技術，亮度相比上代增強33%，峰值亮度最高達4,000尼特。同時，LG也針對紅、綠、藍三色元素進行獨立增強，將三色元素分開堆疊，並將藍色元素層數翻倍，從而提升了亮度與色彩。這款面板的色彩亮度達2,100尼特，比上一代提高了40%，整體能效也提升了約20%。

此外，這款第四代LG OLED面板亦透過先進的光線管理技術，解決了消費者常見的痛點，重塑在明亮環境下的觀影體驗。其超低反射膜能有效減少內外部的眩光，阻擋高達99%的環境光，就算在光線充足的客廳中，也能保持純黑畫面，據資料顯示，LG OLED面板即使在500lux的光照條件下，色彩準確度仍保持99%，色彩還原度達100%。

而配合新片板，LG OLED evo AI TV G5也採用Brightness Booster Max 技術，利用精準光線控制演算法針對場景動態調節，讓細節保留與整體亮度達到最佳平衡。

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除了面板改善外，LG 2025 OLED evo AI電視固然更看重AI效果和功能。其中搭載α11 AI 處理器的G5就以AI調整畫質與音效運算架構，可即時分析畫面主體與場景，並依據用戶觀看習慣動態改善內容。AI Picture Pro技術透過分析超過 8,500 種圖像樣本，建立個人化畫質模型，而 AI Sound Pro 功能則會調整聲場空間與語音清晰度，提升臨場感。

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另外，此系列也配備全新的LG Al Magic Remote遙控器，上面設有AI Button，一按就可以語音輸入指令，使用AI Concierge、 AI Voice ID、Al Search及AI Chatbot等AI功能，如用語音設定電視、找尋適合的電影、搜尋YouTube內容等。LG也進行示範，用戶只要登入後，一按AI Button並告訴AI推薦一部電影，AI也會根據過去的觀影經驗、用家的愛好等來作出推薦。

惟較可惜的是，目前LG並未正式公布香港售價以及上線時間。

4K便攜式投影機　售$8,980

現場除了LG OLED evo AI TV系列外，還有最新的便攜式家庭投影機LG CineBeam Q。這款投影機「機仔細細」，但依然支援高畫質輸出，投影效果細膩飽滿，最高支援120吋4K UHD 投影畫面。LG今次也把LG CineBeam Q放在位於銅鑼灣的BoConcept進行示範，現場光線充足亦相當明亮，但LG CineBeam Q投放出來的影片也相當清晰，可算是相當有驚喜。

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不過這款投影機也並不特別便宜，根據LG官網顯示，港售$8,980。

同場加映：透明真無線4K OLED電視LG SIGNATURE OLED T

ETech直擊
LG新品｜LG首款無線透明OLED電視LG SIGNATURE OLED T攻港　用戶可自行選擇「透明」與「非透明」顯示模式

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