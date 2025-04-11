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九龍城潑水節｜商戶指生意遜於疫情時期　推優惠支持潑水節但不抱大期望　

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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「龍城美食潑水泰繽紛2025」今（11日）起至周日在九龍城賈炳達道公園舉行。（曾耀輝攝）

一年一度的為潑水節即將到來，「龍城美食潑水泰繽紛 2025」將於 4 月11至13日（周五至周日）在九龍城賈炳達道公園舉行。除了有市集活動，區內不同餐廳亦參與泰繽紛，提供折扣優惠，不過參與的海味店和Cafe不太有期望，直言現時生意差於疫情時期。

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商舖直言北上消費及外遊影響大

中興燕窩參茸老闆何先生表示，即使不是售賣泰國美食和商品，都希望支持活動，推出了買滿1,000元以上的9折優惠，但「唔敢諗（有期望）」。店舖創業40年，主要做街坊生意，他表示現時市道差，坦言生意差過疫情時期。他解釋，疫情時期大家注重健康，會留在家煲湯，購買煲湯材料需求增加，相對現時經濟差，市民勒緊荷包，加上人們北上消費和外遊都有影響。

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Cafe BLOSSOM經理余先生表示，潑水節活動普天同慶，店舖在九龍城營業數年故參與其中。他指去年潑水節期間生意較往日好，期望今次生意額比平常的假日多1至2成，不過不敢抱太大期望。他異口同聲表示，生意差於疫情時期，估計與港人外遊有關。

泰繽紛在球場舉辦市集，售賣泰式小食，也有大隻型男烤肉，有泰式肩頸按摩，亦可穿泰國民族服飾拜佛像。泰國華僑詹先生在北角開設泰國餐廳，為支持和慶祝泰國新年潑水節，跨區到九龍城擺檔。攤檔售賣泰式小食，他表示市集遷入球場後，環境較潔淨，也較有氣氛就像泰國節。詹先生期望天公做美，「不下雨生意會較好。」

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吳先生與泰國朋友一同合資擺檔，這是他第一次在潑水節參展，售賣印尼食品，對活動抱有期望，希望可以做到跨區宣傳，又相信或可回本。

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