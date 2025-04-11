星球大戰︱《星球大戰前傳III：黑帝君臨》20周年重映　購票可獲贈限量美版紀念海報

▲ 《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年。

【星球大戰 / Star Wars / 黑武士】為慶祝《星球大戰前傳III：黑帝君臨》（Star Wars: Revenge of the Sith）上映20周年，這部永恆的星戰經典即將於2025年4月24日至4月29日震撼回歸大銀幕，於香港及澳門的英皇戲院獨家限量上映。

三大入場重溫原因：

影史經典，最強口碑：《星球大戰前傳III：黑帝君臨》不單是前傳三部曲的完美終章，更是全球影迷心目中「星戰系列最扣人心弦之作」。由光劍對決到星際激鬥，每一幕皆為科幻片教科書級示範。

大銀幕重現超震撼視聽：在戲院沉浸式感受太空激戰的磅礴氣勢，以及約翰威廉斯（John Williams）史詩配樂的心靈震撼。

黑武士誕生之謎：見證安納金天行者（Anakin Skywalker）被黑暗面吞噬，墮入黑暗的傳奇故事，這轉折徹底改寫銀河系命運。

▲ 《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年。

星球大戰︱20周年限量版美版海報

盧卡斯影業（Lucasfilm）為此次重映特別邀請國際知名平面設計師Matt Ferguson，打造全新20周年紀念海報，將銀河系的壯闊與黑武士的威嚴完美呈現。

戲票現正預售，英皇戲院更為購票觀眾送「20周年限量版美版海報」，這份紀念品極具收藏價值，送完即止，兌換詳情請瀏覽英皇戲院官方網站。

▲ 《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年。

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