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破·地獄加長版︱《破·地獄》進佔香港史上最高票房電影季軍　成中西片票房三甲唯一香港電影

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《破·地獄》

【破·地獄 / 陳茂賢 / 衛詩雅】由陳茂賢執導，黃子華許冠文（Michael）衛詩雅（Michelle）主演電影《破·地獄》加長版在上周末清明節開畫，更大收過百萬票房。

今日正式踏入《破·地獄》加長版上映第二個周末，更迎來一個震撼消息，根據累積票房數字，《破·地獄》香港累積票房數字已衝破2018年上映《復仇者聯盟3：無限之戰》(票房154,702,657)，正式成香港史上最高票房電影第三位，亦是三甲中唯一一部全2D格式電影。

破·地獄︱衛詩雅獲芝加哥亞洲躍動電影節表揚獲獎　Michelle難忘與許冠文演對手戲

電影主創團隊得知消息後，導演陳茂賢表示：「感謝所有買票進場的觀眾，讓你們成為了《破·地獄》團隊生命中最美麗的風景。」

許冠文稱：「感想是很高興，很感恩，喜出望外！  現在要觀眾願意進戲院越來越難，這次的加長版很豐富，更完整，希望票房可以繼續上升！」。至於朱栢康更為香港電影打氣：「再一次多謝整個破地獄團隊，特別是導演，令到加長版可以面世。更加要衷心多謝每一位入場的觀眾。香港電影加油！」

為感謝觀眾再度入場支持《破·地獄》，剛於芝加哥亞洲躍動電影節勇奪傑出演員獎（Extraordinary Actor Awards），被表揚「職業生涯最精湛的演出」的女主角衛詩雅，以及陳茂賢甫回港即準備未來一連兩日走訪問各大戲院謝票，首度現身答謝加長版觀眾支持。

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陳茂賢 許冠文 衛詩雅 電影 導演

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