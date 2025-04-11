高才通︱入境處：曾有人偽造文件申請工作簽證　會放蛇拘「黑中介」

▲ 高才通簽證將進入高峰期。（資料圖片）

高才通簽證將進入高峰期，昨在立法會特別財委會，有議員關注當局如何打擊虛假工作證明；當局指曾發現偽造工作簽證個案，將進行「放蛇」行動。就打擊騙案，當局指會繼續「鋪天蓋地」宣揚防騙信息。

勞聯林振昇指，他又指當局在回覆議員書面提問時，指沒有備存與虛假工作證明相關數字，惟如有相關個案應轉介執法部門，沒有則應「堂堂正正話冇」，質疑當中原因。另關注網上有廣告聲稱可代為製造工作證明，問入境處將如何打擊。

入境處處長郭俊峰表示，會就高才通簽證申請進行突擊巡查，但沒有備存發現使用虛假工作記錄申請的個案。不過，處方透過網絡罪案及法政調查小組進行網上巡查，加上就投訴個案進行執法行動，曾發現有人使用偽造文件申請工作簽證。他強調，會進行「放蛇」行動，拘捕誤導申請人的「黑中介」。

就虛擬貨幣投資平台JPEX懷疑涉及詐騙案，選委界議員吳傑莊關注案件調查進度，以及事主何時能追回騙款。警務處處長周一鳴說，現時調查程序仍未完成，警方亦會就不同涉案人士向律政司諮詢法律意見；相關案件被凍結資產總值約2.28億元，需要等案件差不多完結時再能斷定如何分配。

去年錄得超過4.4萬宗詐騙案，佔整體罪案近一半，多名議員關注打擊騙案問題。周一鳴說，針對人工智能對網絡警政的挑戰，警方與國際刑警組織、不同地區執法機構以及人工智能業界，一直都有緊密情報聯繫，並緊貼世界新型犯罪手法和趨勢。

保安局局長鄧炳強則指，除了加強與內地及海外執法機關合作之外，亦會繼續「鋪天蓋地」宣揚防騙信息，並與包括銀行及通訊業界在內的各持份者合作，共同建構防騙屏障。

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