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堅強媽媽｜何雁詩支持女性實現夢想 具使命照顧罕病兒子

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全港時尚專業女性選舉

城市女青年商會今年舉辦第十五屆「全港時尚專業女性選舉」，並以「盛放延棉、獨當一面」為主題，嘉許不同界別出色的女性，感染和鼓勵更多香港女性以積極正面價值觀成就自我。

最新影片推介：

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好男人面相︱堪輿學家唐碧霞分析3大好老公面相 1部位夠圓潤代表愛回家

主禮嘉賓創新科技及工業副局長張曼莉表示，香港是國際大都會，不論男女都有平等而充分的發展機會，「現時女性佔香港的人口54%，越來越多女性從事不同的專業範疇，例如超過一半的執業律師和註冊會計師為女性，亦有近4成的經理級別由女性擔任。特區政府公務員級別最高的常任秘書長當中，有60%是女士，亦有多位女局長，香港在『政府效率』排名中多年來位列全球三甲，女性公務人員絕對功不可沒。」

活動大使何雁詩在活動中分享，讓自己熱愛所做的事，自然可以靈活安排時間，因此她面對多重身份角色也能自由轉換角色，發揮自己所長，並致力用自身的影響力，傳遞更多正面積極的信息於社會中。提及在兒子確診罕見病時，她深感作為公眾人物肩負了很大的使命，要讓更多人關注不同的罕見病。面對外界很多負面聲音當中，她學會了問自己兩句說話：「甚麼時間才可以」和「如何才可以」，希望透過自身經歷支持女性實現夢想。

活動每年選出不多於10位具代表性的傑出女性，嘉許及肯定其對社會所作的貢獻，望能凝聚各人的力量，提升他們的影響力，繼續宣揚女性賢慧、獨立及高雅的形象；同時藉此活動，鼓勵更加多專業、時尚的香港女性，為社會傳遞更多愛，推動社會創造積極正面影響。

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