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國家安全｜鄧炳強：本港面對「軟對抗」等四大國安風險　將致力提升市民慎思明辨能力

港聞

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鄧炳強指，本港正面對「軟對抗」等四大國安風險。（資料圖片）

保安局在新一個財政年度獲撥款約590億元，較上年度修訂預算增加約2.5%。在立法會特別財委會，保安局局長鄧炳強指，本港目前面對四大國安風險，包括外部勢力干擾、潛逃人士繼續散播港獨、本地恐怖主義及「軟對抗」，又提到有人以假消息和新聞煽動憎恨，未來將致力提升市民慎思明辨能力。

工聯會吳秋北在會上關注政府如何加強宣傳教育工作，築牢國家安全防線及防範美國的滲透。鄧炳強認為，宣傳工作非常重要，希望令市民明白國家安全及風險。

他指警方經常反駁一些假消息、假新聞，舉例指去年一名城大教授輕生，有人隨即虛構遺書，煽動市民憎恨國家和社會，警方必須要反駁。他說除了針對作出虛假陳述的人，亦要讓所有人知道有這些軟對抗和煽動情況出現，令到市民慎思明辯，強調是當局的宣傳重點。

反修例更生人士再犯罪率0.7%   不涉國安罪行

另外，有279名涉反修例或違反國安法出獄滿2年的更生人士，在獲釋前自願參與「沿途有理」計劃，學習中史及加強國民教育等。

懲教署署長黃國興表示，反修例更生人士再犯罪率為0.7%，較其他獲釋人士的再犯罪率21.8%為低。2名參加計劃的更生人士出獄後再被捕，一人犯刑事恐嚇及非禮罪，另一人則犯襲擊致造成身體傷害罪，並無涉及國安相關罪行。

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