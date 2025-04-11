節約用電｜中電「變頻冷氣機更換資助計劃」接受申請　 名額共1,750 個

▲ 中電。（資料圖片）

中電透過「中電社區節能基金」撥款500萬推出的「變頻冷氣機更換資助計劃」昨（10日）起接受申請名額共1,750個，每部窗口式變頻冷氣機最高可獲售價連安裝費的7成或上限2,800港元資助， 以較低者為準，而合資格的家庭每戶最多可更換2部窗口式變頻冷氣機。​​​

中電指，資助計劃只適用於更換指定型號且擁有一級能源標籤的窗口式變頻冷氣機，約有超過60個型號的窗口式變頻冷氣機可供合資格家庭選購，詳情可參閱「度度賞」網頁。

而申請期至8月31日，申請人可帶同香港居民身份證、電費單及資格證明文件，到中電客戶服務中心遞交申請；或可經銷售及客戶服務熱線申請，「度度賞」會員亦可經「度度賞」連結購買，後兩個方式須先填妥網上申請表格。

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申請人須為香港居民、持有香港居民身份證不少於一年，並為中電住宅電力賬戶的持有人，同時須正領取指定政府津貼或登記證。

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中電指，窗口式變頻冷氣機較傳統窗口式冷氣機慳電約三成，冷氣機溫度每調高一度，也可節省 3%用電量，建議在炎熱的天氣下，若想幫屋企快速降溫，可以先利用風扇或開啟冷氣機的風扇模式，將室內的熱氣往室外吹大約10分鐘，再關窗並轉用冷氣模式，以助加快降溫，而無需一下子就將冷氣溫度調到最低，更加慳電。

天文台預料近日天氣漸轉潮濕，除了出動抽濕機，亦有人會開冷氣機的抽濕功能幫屋企抽濕，中電提醒，冷氣機的壓縮機在抽濕時都會繼續運轉，此舉實際非常耗電，故建議在潮濕天，應用抽濕機配合風扇或循環扇使用，可加快抽走濕氣之餘，亦達到慳電效果。

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