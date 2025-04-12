北部都會區｜片區試點意向書6成來自本地企業　下半年招標採價高者得或「雙信封制」

▲ 發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今（12日）在電台節目中指，就北部都會區3個「片區開發」試點，收到22份意向書，其中6成由本地企業提交，其餘4成則來自內地企業，蓋綜合發展產業、房地產發展商，亦有建築商，沒有外資企業參與。她稱，過去外資企業也較少直接參與政府投地，多數是由發展項目後，參與建築項目投標。

甯漢豪提到，主流意見希望政府交代片區交通基建的落成時間表，以及發展商獲批項目後一旦未能如期交付的罰則。她又指，日後招標可用兩種方式，除價高者得外，也可採「雙信封制」，不單止看價錢亦看質素及經驗，如投標發展商指可帶龍頭企業落戶片區便可加分，不過雙信封制的評審較為複雜，需要較多時間。

她目標，下半年起陸續招標，其中新田科技城仍未完成收地，預計最快要明年才可招標；又指政府收集意向書，是為制定得到市場接受的招標條款，故有信心成功招標，又相信未來兩年將有「產出」，包括土地平整。

另外，甯漢豪又再強調，交椅洲人工島填海項目研究速度放慢，並非擱置，會繼續完成已經開展的研究，按時勢考慮何時推展下一步。 她指，並非覓得足夠房屋用地，就代表不用推展人工島項目，指造地是為了承載不同土地需要，讓政府手上有地，應對未來情況和需要，又稱目前不應斷定下屆政府不會繼續填海項目，指政府有延續性，今屆政府做了應做的功夫，對下屆政府亦有用處。



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