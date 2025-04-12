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航空安全｜Momax推尿袋防火防護袋　設4款尺寸最平$99可入手

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 3 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

隨著香港民航處實施航班上禁用外置充電器（俗稱尿袋）指引，本地數碼電子產品品牌Momax也為提升航空安全，推出專為流動電源而設的「1-World Airliner防火防護袋」，即日起在機場分店搶先發售。

民航處新例｜外置充電器新規即將實施　業界籲留意四大重點

Momax早前就預告，將推出專為應對最新航空安全指引而設計、具有防火物料的「1-World Airliner防火防護袋」。而產品終於在昨（11日）正式登場，「1-World Airliner防火防護袋」將可為隨身攜帶的外置充電器提供多一層保護，以應對最新的航空安全建議。

產品現已推出四種尺寸，滿足不同需求，分別有：120 x 190mm適合1個流動電源的S版（$99）、230 x 190mm可容納最多2個流動電源，手機等的M版（$169）、345 X 245mm可容納2-5個流動電源，小型平板電腦等的L版（$229）、及 370 X 260mm 可容納2-5個流動電源，手提或大型平板電腦等的XL版（$299）。

4款尺寸（Momax 提供圖片）

Momax也提供旅客安全使用建議：

  • 出行前確認所攜帶流動電源的容量規格（每間航空公司都有行動電源數目的限制）
  • 盡量選擇原廠包裝完好的產品，或以絕緣膠帶封好接口位
  • 放入「1-World Airliner防火防護袋」內
  • 流動電源必須隨身攜帶，不可放入托運行李

目前「1-World Airliner防火防護袋」於Momax香港機場店即日搶先現貨發售，消費者也可在Momax門市及官方網店即日預訂。

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