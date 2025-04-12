名校校慶︱聖若瑟書院舉行「SJC Cup 國際象棋冠軍賽」　學生校友出戰激鬥五國世界級冠軍棋手【附線上直播】

▲ 八位世界級棋手先禮後兵。(學校提供)

【聖若瑟書院/中西區名校/傳統名校】聖若瑟書院（St. Joseph's College, SJC）昨天(11日)傍晚在校內舉行了記者招待會，八大棋手聚首一堂，正式宣布於2025年4月12日至13日在第二屆「SJC Cup 國際象棋冠軍賽」上展開為期兩日的連番激戰。此次賽事是為慶祝聖若瑟書院創校150周年而特別舉辦的盛事。

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在開幕禮上，大會介紹了來自五個國家的八位世界級冠軍棋手。而外交部駐港公署國際部主任王劍參贊及四國領使(印度、越南、蒙古、哈薩克斯坦)亦百忙之中抽空出席開幕禮，盡顯是次活動的國際影響力。

▲ 聖若瑟書院郭迪民校長致辭。(學校提供)



聖若瑟書院郭迪民校長在致辭中強調了SJC Cup不僅是國際象棋的盛會，更是不同文化交流的平台，期待看到這場賽事帶來的積極影響，特別是在年輕人的教育和發展上，呼籲年輕棋手勇於追求卓越，並感謝所有支持者的參與和努力。

▲ 賽事在線上有直播。(學校提供)



此外，賽事中特別安排了由人工智能系統 DeepSeek 與4月13日決出的是項賽事總冠軍進行一場人機對弈，這將成為本屆活動的亮點之一，展示科技如何賦能傳統棋藝。



全國人大代表及聖若瑟書院舊生冼漢迪先生在致辭中表示：

AI年代已經到來，要擁抱AI。因為在日常生活中會更便利，它與生活息息相關，亦希望母校推動更多關於AI領域的活動。



郭迪民校長接受TOPick記者訪問時，問到「這已是SJC第二屆舉辦國際象棋冠軍賽。相比首屆，今年在賽事規模、國際參與度或教育推廣方面有何進步？未來是否有計劃將賽事發展為年度品牌？」，郭校長表示與第一屆相比，第二屆加入了人工智能系統 DeepSeek 與賽事總冠軍進行對戰，藉此機會令普羅大眾認識到科技與棋藝的結合。另外學校會累積經驗，為下屆賽事做足準備。

他認為捉棋可以鍛鍊腦筋靈活及耐性，希望藉此比賽將國際象棋介紹給香港小朋友，及令香港知道本地有幾位「棋王」，都是聖若瑟「出品」，希望將國際象棋推廣出去發光發亮。

▲ 多位重量級嘉賓出席開儀式 ，包括外交部駐港公署國際部主任王劍參贊及四國領事等等。(學校提供)

聖若瑟書院︱中四級學生出戰 東道主信心大增

最年輕並就讀聖若瑟書院中四級的陳弘燁(中國香港選手)表示，今次作為東道主信心大增，在備戰期間，亦會進行靜坐冥想，令自己冷靜。在下棋時，腦筋會更加靈活並希望今次能取得最好成績。賽前有觀看對手的捉棋情況，做好準備。

至於已在棋壇打滾四十年的師兄林景蔚對這位小師弟及自己都抱有信心，並十分欣喜自第一屆SJC Cup至今相隔6年半後，母校又出了一位跟自己一樣的香港「三冠王」，並能一起同場與世界級棋手對戰，是非常好的傳承。

▲ 在棋壇打滾四十年的師兄林景蔚，與印度選手決鬥。(學校提供)



SJC Cup 國際象棋冠軍賽的抽籤結果也在會上正式公布，8位國際級冠軍棋手的對戰配對已確定，經4月12日及4月13日一連兩天的對戰後便會決出總冠軍，再由這位王者與DeepSeek來一場終極對決。正式賽事完結後，13日下午亦會舉行「與眾同樂」環節，八位世界級棋手將與64名少年棋手進行對弈，象徵國際象棋棋盤上的64格。



校方表示，期待藉著此次賽事促進國際象棋文化的交流，並邀請全球棋迷共同參與，見證這場智力的盛會。



4月12日及13日將於以下兩個連絡進行實時直播，棋迷萬勿錯過：

實時直播1

實時直播2

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