國家安全｜周一鳴批店鋪在單據印煽動字眼　質疑做小動作

▲ 周一鳴。（資料圖片）

警務處處長周一鳴今（12日）在電台節目中表示，國安法實施5年，整體社會平穩，但不代表完全沒有暗湧，須居安思危，提升市民國安意識。他指，留意到有有部分店舖在單據上印上煽動字眼，試圖煽動其他人不喜歡政府或國家，質疑為何要做出相關小動作。

我們亦見到早前有些店舖，表面上做生意沒問題，但在單據上可能有一些字眼，這些字眼一看就知道，試圖煽動其他人不喜歡政府或國家。為何要這樣做呢，你做生意的，希望顧客購買後開心就可以，有用就可以，不需要做小動作。

對於2019年後遊行集會的數量減少，周一鳴稱，市民根據《基本法》，享有集會自由、言論自由等權利，但2019年有不少遊行被騎劫，警方在開始有襲擊時，曾找遊行主辦方協調，往往找不到或他們已離開，形容是「掛羊頭賣狗肉」；又稱理解市民有意見要提出，但未必只能透過遊行方式，重申會審視每宗申請，包括風險評估、主辦方能力及參與人數等。

周一鳴亦提到，詐騙已形成產業鏈，破案難處在於騙徒或詐騙集團未必在境內，需要靠國際間的合作；他又形容詐騙案件如同變種病毒，最好的打擊辦法是市民做好預防「接種疫苗」，但「防騙視伏App」此「疫苗」下載量僅有90萬，並不理想，最好是做到每個市民手機都有。警方也正研究更新程式，讓城市可自動更新詐騙電話資料、提供不同騙案資訊等，便利使用市民。

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